Başkan Erdoğan'dan çok net 'terörle mücadele' mesajı: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.'Bu sene 77 bilim insanımız TÜBA ve TÜBİTAK ödüllerine layık görüldü. Uluslararası TÜBA akademi ödüllerini bu yıl sağlık ve yaşam bilimleri ile fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde 3 bilim insanımıza veriyoruz. Bu 3 ödülle TÜBA Akademi ödüllü bilim insanı sayımız 28'e yükseliyor. Üstün başarılı genç araştırmacılara verilen TÜBA GEBİP ödüllerini ise 24 farklı üniversiteden 34 genç bilim insanımıza takdim edeceğiz. Böylece TÜBA GEBİP ödülü kazanan bilim insanı sayımız 644'e ulaşıyor.Bilimsel telif eseri ödüllerinde 13 Türkçe bilimsel telif eserimiz ödül almaya hak kazandı. Bu kategoride vereceğimiz 3 özel ödül ile merhum Halil İnancık, Kemal Karpat ve Mehmet Genç hocalarımızın hatıralarını da yaşatıyoruz. Bu ödüllerle birlikte ödül alan eser sayısı 239'a çıkacak. 100. Yıl TÜBİTAK ödülleri kapsamında ise 21 farklı üniversite ve araştırma kurumumuzdan bilim insanımıza 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülü vereceğiz. Toplamda 77 bilim insanımıza ilim ve kültür müktesebatımıza yaptıkları katkılar için teşekkürlerimizi ifade etmiş olacağız.Ödüllerimizin Türkiye'de bilimsel faaliyet yürüten herkes için birer teşvik unsuru olacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bilim alanında emek veren fikir ve yürek teri döken tüm akademisyenlerimize, hocalarımıza, araştırmacılarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığı 85 milyon vatandaşımızla birlikte Filistin'den Türkistan'a, Afrika'dan Balkanlar'a dünyanın dört bir yanındaki mahsun ve mazlum yürekleri de ısıtmaktadır. Sadece yakın çevresinde değil bölgesinden başlayarak çok geniş coğrafyada nüfusu artan, sözü, duruşu, politikaları ilgi ile takip edilen bir Türkiye gerçeğinden bahsediyoruz. Ekonomisi ile, ticareti ile, teknolojisi ile, savunma sanayii ile, askeri gücü ile, eğitimden sağlığa her alanda elde ettiği başarılarıyla ülkemiz bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkıp küresel bir aktör haline gelmektedir. Kimsesizlerin kimsesi olan bir Türkiye hayali hamdolsun yüzyılın sonunda artık ete kemiğe bürünmüştür. İçinde bulunduğumuz asrın Allah'ın izniyle milletimizin ve devletimizin asrı olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum.Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terim saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Çünkü bizim bu şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak. Biz biliyoruz ki şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varlığımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Elbette her başarı gibi Türkiye'nin başarıları da tesadüf değildir. Elde ettiğimiz kazanımların gerisinde yoğun bir tefekkür, istişare, planlama ve uygulama süreci vardır. Ülkemizin yıldızının küresel ölçekte yükselmesinde en büyük payın bilim ve teknoloji alanında yakaladığımız ivme olduğuna inanıyorum. Burada bir kere şu hususun altını öncelikle çizmek isterim; Biz hiçbir zaman kısa vadeli hedefler peşinde koşmadık, koşmuyoruz.Günü kurtarmanın değil istikbali şekillendirmenin derdindeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçeğe dönüştürmenin çabasındayız. Bu anlayışla 2002'den itibaren ülkemiz satında bilim, sanayi, teknoloji ve yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesine özel önem verdik.Evvel emirde insan kaynağı ve alt yapı eksiklerimizi gidermek için çalıştık. Sıfır olan tasarım merkezi sayımızı 329'a çıakrdık. Teknopark sayısı 2'den 101'e çıktı. 125 dene-yap teknoloji atölyesi kurduk.Düzenlediğimiz araştırma projesi yarışmaları, bilim olimpiyatları ile çocuklarımızı geleceğe hazırladık. Teknofest, bir teknoloji festivalinden öte bu ülkenin gençlerinin hayallerinin ötesine kimsenin geçemeyeceğini göstermiştir.Seçtiğimiz 3 öğrencimizi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ettik.80 gün boyunca insanlığa ait tüm değerler yok sayıldı. İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya? Savaşta bile vurulmaması gereken hastaneler vuruldu.Hitler'den geri kalır yanı yok. Mazlumların yanında olan ses, Müslüman Türk'ün sesidir. Netanyahu'nun yaptıkları bize Hitler'i aratacak. Bir Müslüman olarak kendi iç dünyamızda bu zulmü engelleyememenin mahcubiyetini yaşıyoruz.'