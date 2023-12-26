Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında yarın saat 15:00'te toplanacak. Milyonların sonucunu beklediği asgari ücret görüşmeleri de toplantıda değerlendirilecek. Yeni ücretin ekonomiye etkisi, işverene verilecek destekler ele alınacak. Kabinede Irak'taki terör saldırıları ve İsrail'in Gazze bombardımanı da masaya yatırılacak.Asgari ücret, memur ve emekli maaşları, enflasyonla mücadele, sınır ötesindeki terör operasyonları ile İsrail'in Gazze saldırısı… Kabine sıcak iç ve dış başlıkları değerlendirmek üzere toplanıyor.Yılın son kabine toplantısı Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Milyonların gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. 2'nci toplantısını yapan komisyonda henüz rakam gündeme gelmedi. Süreç devam ederken, belirlenecek yeni asgari ücretin ekonomiye etkisi, işverene verilen desteğin artırılmasının mümkün olup olmadığı sorularına kabinede cevap aranacak.Kabinede memur ve emeklilere yılbaşında yapılacak artış da görüşülecek. 2'nci 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 35.24, memurlar için ise yüzde 27.58'lik fark oluştu. Yıl sonu enflasyonu yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 49.45 oranında artış yapılacak. Fahiş fiyat uygulayanlara karşı alınacak tedbirlerin yanı sıra, enflasyonla mücadele faaliyetleri ile makroekonomik görünüme de o toplantıda bir parantez açılacak.Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine düzenlenen PKK saldırılarında 12 asker şehit olmuştu. Saldırının ardından bölgede yoğunlaşan operasyonlar da kabinede değerlendirilecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek ek adımlar masaya yatırılacak.İsrail'in Gazze bombardımanı neredeyse 3'üncü ayına ulaşacak. Bölgede ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları devam ederken, kalıcı çözüm için yapılabilecekler değerlendirilecek. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, hastaların tahliyesi gibi başlıklarda ilerleme kaydedilmesi için yapılabilecekler de ele alınacak.İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanması için top Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Üyeliğin gerçekleşmesi için Meclis takvimine ilişkin değerlendirmelerin de kabine toplantısında yapılması bekleniyor.