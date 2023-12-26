Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezlerinden kestane tezgahlarda yerini aldı. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve enerji veren özellikleriyle bilinen kestane, pazarda yüksek talep görüyor. Ancak, piyasada dikkat edilmesi gereken bir durum var; Çin kestanesi olarak bilinen sahte kestane. Gerçek kestaneden ayırt etmek oldukça zor hatta hayvan yemi olarak bile satılıyor. Peki adeta zehir saçan sahte kestaneyi nasıl ayırt ederiz? Pişirirken böyle oluyorsa dikkat.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane, herkes tarafından severek tüketiliyor. Ancak son zamanlarda sıkça karşılaşan sahte kestaneye dikkat!Sağlık açısından ciddi tehdit oluşturan bu sahte kestane, düşük fiyatıyla dikkat çekiyor ve hatta hayvan yemi olarak bile satılıyor.Gerçek kestaneden ayırt etmek ise oldukça zor.Sağlık açısından risk taşıyan Çin kestanesinden korunmak için güvenilir ve doğrulanmış satıcılardan kestane alınması öneriliyor.Zabıta ekipleri, son günlerde Çin kestanesi olduğu belirlenen kestanelere el koydu. Bu durum, vatandaşların normal kestaneyi sahte türden ayırt etme konusunda endişe yaşamasına sebep oldu.Bu kestane türünün genellikle olgunlaşmadan toplandığını ve bu nedenle piştiği zaman köpürdüğünü dile getiren zabıta ekipleri, zehirlenme riski taşıdığına dikkat çekti. Ekipler, 'Pişince köpüren kestaneyi sakın tüketmeyin, her yerden alışveriş yapmayın' dedi.Zabıta ekipleri, Çin kestanesi satan şahsa Kabahatler Kanunu'na göre 617 lira idaresi para cezası uyguladı.Gerçek kestane, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahiptir. Kestanenin kabuğunda ezik, çatlak veya delik olmamalıdır. Kestanenin yüzeyinde, ipeksi bir tüylenme varsa, bu gerçek kestanenin bir göstergesidir. Gerçek kestane, sert ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.Kestaneleri seçerken, renklerinin güzel olmasına ve sert olmalarına dikkat edilmeli.Diğerlerinden daha koyu renkli ve kötü kokulu olanlar bozuktur. Kestaneyi bir bıçak yardımıyla yararak içini kontrol edebilirsiniz. Eğer iç kabuk yenilebilir durumdaysa tazedir.