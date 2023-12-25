Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Sivas, Tokat ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ÇANAKKALE 12°C, 19°CAz bulutluEDİRNE 3°C, 15°CAz bulutluİSTANBUL 11°C, 16°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 8°C, 20°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 2°C, 13°CAz bulutluDENİZLİ 7°C, 18°CAz bulutluİZMİR 10°C, 18°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 5°C, 16°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 11°C, 21°CAz bulutluHATAY 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıMERSİN 9°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 3°C, 12°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluKONYA 0°C, 14°CAz bulutluSİVAS 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 1°C, 11°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 6°C, 19°CParçalı bulutluKASTAMONU -1°C, 7°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 7°C, 18°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ARTVİN -1°C, 5°CÇok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 4°C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, Malatya hariç bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM -7°C, 2°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıHAKKÂRİ -1°C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA -1°C, 12°CParçalı ve çok bulutluVAN -2°C, 6°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlıParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri kar yağışlıGAZİANTEP 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutluMARDİN 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu