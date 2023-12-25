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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Sıcaklıkların Batı ve Orta Karadeniz'de 2 ila 8 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenirken, kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Sivas, Tokat ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Öte yandan Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 16 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? Kar ve yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Aralık hava durumu raporu...

Ekleme: 25.12.2023 - 08:05 Güncelleme: 25.12.2023 - 08:08 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Sivas, Tokat ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 19°C
Az bulutlu

EDİRNE 3°C, 15°C
Az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 13°C
Az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 18°C
Az bulutlu

İZMİR 10°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 21°C
Az bulutlu

HATAY 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 14°C
Az bulutlu

SİVAS 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ARTVİN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 4°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya hariç bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

HAKKÂRİ -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri kar yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
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