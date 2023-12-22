Kolombiyalı hırsız, Escobar’ın hemşerisi çıktı

İstanbul'da, 2.5 milyon liralık hırsızlık olayına karışan Arnuflo D.R. isimli şahsın, dünyanın ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın memleketi olarak bilinen Kolombiya'nın Medellin bölgesinden geldiği ortaya çıktı. İstanbul Başakşehir'de şirket çalışanı M.S.K. 15 Aralık'ta şirketine ait 2.5 milyon lirayı bankadan çekip çantayla arabaya, arabayı da bir otoparka bıraktı.Bu sırada M.S.K.'yı takip eden bir kişi park halindeki aracın camını kırıp para dolu çantayı alıp kaçtı. Aracına dönen M.S.K. durumu görünce polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin incelemesinde kimliğinin Kolombiyalı Arnulfo D.R. (57) olduğu tespit edildi. Şüpheliyi takibe alan polis, Arnuflo D.R.'yi İstanbul Havalimanı'ndan kaçmaya çalışırken yakaladı. Çantasında 4 bin 930 Euro ve 3 bin 385 lira para ele geçirilen şüpheli yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Escobar, 1993 yılında Medellin'de öldürülmüştü.