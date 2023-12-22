İstanbul trafiği kilitlendi: Harita kıpkırmızı! Yoğunluk yüzde 85'i aştı

Megakentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış trafik yoğunluğuna neden oluyor. İBB haritasına bakıldığında ana halterlerin kırmızı ve bordo olduğu görülüyor. Saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 85'i aştı. Mesai bitiminde trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

İstanbul'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkisini akşam saatlere doğru arttırdı.Yağış sonrası Megakent'te trafik adeta kilitlendi.Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.İBB trafik haritasına göre saat 16.00'da yüzde 83'e yükselen yoğunluk, saat 17.00 itibarıyla yüzde 85'e dayandı.İş çıkış saati yoğunluğun daha da artması bekleniyor.