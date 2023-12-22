  • USD: 29,13 - 29,19
  • EURO: 32,07 - 32,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul trafiği kilitlendi: Harita kıpkırmızı! Yoğunluk yüzde 85'i aştı

Megakentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış trafik yoğunluğuna neden oluyor. İBB haritasına bakıldığında ana halterlerin kırmızı ve bordo olduğu görülüyor. Saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 85'i aştı. Mesai bitiminde trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

Ekleme: 22.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
İstanbul trafiği kilitlendi: Harita kıpkırmızı! Yoğunluk yüzde 85'i aştıİstanbul'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkisini akşam saatlere doğru arttırdı.

Yağış sonrası Megakent'te trafik adeta kilitlendi.

Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB trafik haritasına göre saat 16.00'da yüzde 83'e yükselen yoğunluk, saat 17.00 itibarıyla yüzde 85'e dayandı.

İş çıkış saati yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
Başkan Erdoğan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde
Borsa İstanbul'da flaş gelişme: Yeni endeks duyuruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Güven arttı, TL varlıklara ciddi bir talep var
CHP teşkilatları da ele geçirdi! İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Tek tıkla istifa!
İYİ Parti'de istifalar bitmiyor! 49 kişilik il teşkilatından dikkat çeken açıklama
Özgür Özel Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek
CNN dehşet veren yıkımı anlattı! Gazze’ye delik deşik olmuştu: Bin kiloluk yüzlerce bomba devasa kraterler yarattı!
Ali Babacan, Meclis kürsüsünde Kürtçe konuşan DEM Partili vekillere destek verdi
CHP'li belediyelerde her gün yeni bir skandal! Kadıköy Belediyesi'ne haciz şoku! Ödeme yapmayınca belediye binasında ne varsa aldılar
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e: Bugün savaş açtıklarınıza dün memleketi teslim ediyordunuz
Bakan Özhaseki Cumartesi gününü işaret etti: Büyük müjdelerle başlatmış olacağız
Çağrı yapıldı: Mescid-i Aksa’ya akın! Kudüs’te katliamın ve işgalin gölgesinde 11. Cuma
İYİ Parti'de iki ilde 400 kişi istifa etti!
İyi Parti'de krizin adı: Mansur Yavaş! Pazarlıklar ifşa oluyor... Yeni istifalar ve görevden almalar yolda!
Enerjide yeni dönem! Dışa bağımlılık azalıyor
Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyon ivme kaybediyor
Mansur Yavaş’ın Etimesgut oyunu! CHP’lilerden o isme tepki gecikmedi: Bize verin!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açılıyor! Başkan Erdoğan da katılacak
Eren Erdem'den Halk TV itirafı! CHP ayda kaç para veriyordu?
Gece gizlice geliyorlar, kimse duymuyor! Köyde büyük gizem

Gece gizlice geliyorlar, kimse duymuyor! Köyde büyük gizem

Bu hattı kullanan İstanbullular dikkat! Seferler yapılmayacak…

Bu hattı kullanan İstanbullular dikkat! Seferler yapılmayacak…

E-Devlet’ten miras sürprizi: Hemen kontrol edin! Sizin de hiç bilmediğiniz varlıklarınız olabilir!

E-Devlet’ten miras sürprizi: Hemen kontrol edin! Sizin de hiç bilmediğiniz varlıklarınız olabilir!

8 bin 500 yıllık keşif! Çatalhöyük’te tespit edildi: Acıyı ve ağrıyı dindirmek için yaptıkları şaşırttı

8 bin 500 yıllık keşif! Çatalhöyük’te tespit edildi: Acıyı ve ağrıyı dindirmek için yaptıkları şaşırttı

Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

Trabzon'da 'DRAKULA' alarmı! 20 mahalleye yayıldı uzmanlardan acil uyarı geldi

Trabzon'da 'DRAKULA' alarmı! 20 mahalleye yayıldı uzmanlardan acil uyarı geldi