Gram altın fiyatında tarihi rekor

Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşle tırmanışını sürdürüyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faizleri düşüreceği beklentilerinin kuvvetlenmesinden destek bulurken, yaklaşık üç haftanın zirvesinde kadar çıktı.2055 dolara kadar çıkan ons altın, saat 09.02 itibarıyla yüzde 0,23 kazançla 2048 dolarda işlem görüyor.Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1938 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,33 primle 1921 liradan alıcı buluyor.Dolar haftanın son gününe 29,16 TL'den başlarken, euro 32,07 TL'den başladı.Merkez Bankası dün sürpriz yapmadı... Beklentiler dahilinde 250 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 42,5'a çıkardı.Para Politikası Kurulu, enflasyon beklentileri ve fiyatlamalarında belirgin iyileşmelerin görüldüğünü söyledi. Manşet enflasyonun TCMB'nin son enflasyon raporunda sunulan beklentilerle uyumlu olduğu kaydedildi.Kurulun, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı gerekçesiyle parasal sıkılaştırma hızını yavaşlattığı ifade edildi. TCMB'nin ocak ayında son bir faiz artırımı daha yapması bekleniyor.Ekonomist Uğur Gürses, X sosyal medya platformundan "Ocak ayında 250 baz puan ile bitecek gibi görünüyor" dedi.Reuters'e konuşan Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Faiz artırım sürecinin Ocak toplantısında 250 baz puanlık son artışla yüzde 45.0 seviyesinde tamamlanacağı sinyali verildiğini düşünüyoruz... Bu doğrultuda, politika faizinin önümüzdeki ay yüzde 45'e ulaşması ile faiz artırım sürecinin sonlandırılmasını ve bu düzeydeki faizin gelecek yıl ortasına kadar korunmasını bekliyoruz" dedi.Hafize Gaye Erkan, göreve atandığı Haziran 2023'ten beri gerçekleşen 7 toplantıda toplam 3400 baz puan faiz artırımına gitti. Öte yandan dezenflasyon sürecinin tesisi ve TL'yi cazip hale getirme adına sayısız düzenleme çıkardı. Bunlardan ikisi dün yayımlandı.Merkez Bankası, kredi kartı faizlerinde aralık ayında da artış yaşanmayacağını belirtti ve Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleyeceğini açıkladı. Böylece TL fazla likitideyi bankalardan depo şeklinde alımlar yapılabilecek. Böylece bankalar TCMB'den aynı gün içerisinde ilan edilen faiz oranlarından, Türk lirası şeklinde borç alıp verebilirler.Merkez Bankası, Yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranını yüzde 4’e indirdi. Deprem bölgesine kullandırılan kredilerdeki menkul kıymet tesis muafiyeti ise Haziran 2024'e kadar uzatıldı.TCMB'nin rezervleri rekorunu yeniledi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.KKM'deki birikimler erimeye devam ediyor. Ancak erime hızı yavaşladı. KKM'deki birikimler geçtiğimiz hafta 18,7 milyar TL azaldı. Toplam birikim 2 trilyon 682,4 milyar TL'ye geriledi. Böylece 17 haftada KKM'den çıkan birikim 724 milyar TL'ye ulaştı.Bugün piyasalarda önemli veri bulunmuyor. Yurtdışında ise İngiltere'nin büyüme rakamlarının yanı sıra ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar rakamları da takip edilecek.