X (Twitter) çöktü: Dünya çapında yaşanan erişim sıkıntısı düzeldi

'X (Twitter) neden açılmıyor, çöktü mü' sorusu, X platformuna erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar tarafından Google'da araştırılıyor. Kullanıcılar, yaşadıkları sorun üzerine 'Twitter açılmıyor' ve 'Twitter'a neden girilmiyor' gibi sorgulara cevap arıyor.Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformuna 1 saatten bu yana erişim sağlanamıyor. Platformun hem web hem de mobil sürümlerde yenilenmesi durduruldu.Güncel tweetler sayfaya yansımazken bazı hesaplarda hiçbir tweet de yer almıyor. Kullanıcılar aynı zamanda akışı yenileyememe gibi sorunlar da yaşadığını bildiriyor.Downdetector sitesi onlarca ülkede kullanıcıların X'e erişim sağlayamadığını aktardı. Dünya çapında internet erişimini takip eden Downdetector, X Pro'nun da küresel çapta aynı sorunu yaşadığını belirtti.X platformundan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamasında 'Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor' dedi.Öte yandan Twitter'da yaşanan akış sorunu saat 09.50 civarı düzeldi.