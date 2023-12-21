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X (Twitter) çöktü: Dünya çapında yaşanan erişim sıkıntısı düzeldi

Sosyal medya platformu X eski adıyla Twitter'a erişim sıkıntısı yaşanıyor. Siteye giriş yapılabiliyor ancak güncel tweetler düşmüyor, diğer profillerle etkileşim kurulamıyor. "Twitter (X) neden açılmıyor ve çöktü mü" soruları, sosyal medya platformuna erişim sağlayamayan kullanıcıların tarafından araştırılıyor. Dünya çapında yaşanan erişim sıkıntısına ilişkin X'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan X'teki akış sıkıntısı saat 09.50 civarı düzeldi.

Ekleme: 21.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
X (Twitter) çöktü: Dünya çapında yaşanan erişim sıkıntısı düzeldi 'X (Twitter) neden açılmıyor, çöktü mü' sorusu, X platformuna erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar tarafından Google'da araştırılıyor. Kullanıcılar, yaşadıkları sorun üzerine 'Twitter açılmıyor' ve 'Twitter'a neden girilmiyor' gibi sorgulara cevap arıyor.

Tweetler anasayfaya düşmüyor

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformuna 1 saatten bu yana erişim sağlanamıyor. Platformun hem web hem de mobil sürümlerde yenilenmesi durduruldu.

Güncel tweetler sayfaya yansımazken bazı hesaplarda hiçbir tweet de yer almıyor. Kullanıcılar aynı zamanda akışı yenileyememe gibi sorunlar da yaşadığını bildiriyor.

Dünya çapında yaşanan bir sorun

Downdetector sitesi onlarca ülkede kullanıcıların X'e erişim sağlayamadığını aktardı. Dünya çapında internet erişimini takip eden Downdetector, X Pro'nun da küresel çapta aynı sorunu yaşadığını belirtti.

X platformundan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Bakanlıktan X açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamasında 'Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor' dedi.

Sorun düzeldi

Öte yandan Twitter'da yaşanan akış sorunu saat 09.50 civarı düzeldi.

X (Twitter) çöktü: Dünya çapında yaşanan erişim sıkıntısı düzeldi
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