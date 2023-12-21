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Beyaz Gazete
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Türkiye seçime gidiyor! YSK 'yerel seçim' yasaklarını duyurdu

Türkiye yerel seçim havasına iyice girerken, Yüksek Seçim Kurulu ise yerel seçimlerin yapılacağı 31 mart 2024 Pazar günü oy verme saatleri ve sonrasında uygulanacak yasakları belirledi.

Ekleme: 21.12.2023 - 09:42 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Türkiye seçime gidiyor! YSK 'yerel seçim' yasaklarını duyurdu
Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini gerçekleştirdiği 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihinin ardından şimdi ise yerel seçim maratonuna hazırlanıyor.

Yerel seçimler için partiler çalışmalarını sürdürürken, Yüksek Seçim Kurulu ise uygulancak olan yasakları belirledi.

YSK'nin kararıyla oy verme günü saat 06.00'dan gece 23.59'a kadar uygulanacak yasaklar şöyle;

Alkollü içecekler

1. Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak.

Kesici ve delici aletler

2. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında hiç kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah ve kesici yaralayıcı alet taşıyamayacak.

Kafe ve kıraahtaneler

3. Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Düğünler...

4. Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Yayın yasağına dair

5. Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafindan seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

6. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafindan seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

7. Saat 21.00'den sonra seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili bütün yayınlar serbest olacak. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
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