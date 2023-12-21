Teröre büyük darbe! 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla, son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 120'ye ulaştığını söyledi.Sözlerine devam eden Aktürk 'Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 488 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 21'i son bir haftada olmak üzere 1475 terörist etkisiz hale getirilmiştir.' dedi.Konuşması sırasında Filistin halkının yaşadığı zorluklara da değinen Aktürk, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddet eylemlerini asla kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini dile getirdi. Ayrıca Aktürk, Türkiye olarak, ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması ve sivillere yönelik saldırı ve operasyonların durdurulması gerektiğini vurguladı. Konuşmasına ek olarak Türkiye'nin Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini söyledi.Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle geliştirilen yerli ve milli savunma sanayii ürünü silah sistemlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların arttığını vurguladı.