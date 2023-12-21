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Teröre büyük darbe! 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden teröre büyük darbe! Yılın son günlerine girilirken 45 terörist daha etkisiz hale getirildi. Konu hakkında açıklama yapan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunu dile getirdi.

Ekleme: 21.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
Teröre büyük darbe! 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla, son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 120'ye ulaştığını söyledi.

1475 TERÖRİST ETKİSİZ
Sözlerine devam eden Aktürk 'Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 488 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 21'i son bir haftada olmak üzere 1475 terörist etkisiz hale getirilmiştir.' dedi.

Teröre büyük darbe! 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi

İSRAİL ZULMÜNE TEPKİ
Konuşması sırasında Filistin halkının yaşadığı zorluklara da değinen Aktürk, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddet eylemlerini asla kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini dile getirdi. Ayrıca Aktürk, Türkiye olarak, ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması ve sivillere yönelik saldırı ve operasyonların durdurulması gerektiğini vurguladı. Konuşmasına ek olarak Türkiye'nin Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini söyledi.

SAVUNMA SANAYİNE ÖVGÜ
Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle geliştirilen yerli ve milli savunma sanayii ürünü silah sistemlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların arttığını vurguladı.
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