  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de 112'ye gelen çağrılar pes dedirtti! 'Bana büyü yapıldı'

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2023 yılında 1 milyon 880 bini asıl ihbar, 2 milyon 170 bini asılsız ihbar olmak üzere 5 milyon 258 bin çağrı geldi. Gelen asılsız ihbarlar ise ekiplerin işlerini zorlaştırmaya başladı.

Ekleme: 21.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de 112'ye gelen çağrılar pes dedirtti! 'Bana büyü yapıldı'Sağlık, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, itfaiye, orman, AFAD olmak üzere 7 kurumu bünyesinde barındıran İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Vatandaşların en zor anında onlara yardımcı olmak için çalışan ekipler bir yandan ise asılsız ihbarlarla mücadele ediyor.

2023 yılının 11 ayı boyunca İzmir 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 5 milyon 258 bin çağrı geldi.

Bu çağrıların 1 milyon 880 bini asıl ihbar, 2 milyon 170 bini ise asılsız çağrıydı. Fakat asılsız ihbarların önüne geçilebilmesi için çağrılar ilk olarak çağrı karşılayıcıların önüne düşerek onların süzgecinden geçiyor.

Böylelikle asılsız ihbarda bulunan vatandaşlar ekiplere ulaşamıyor.

'Geçtiğimiz yıla oranla asılsız çağrılar düştü'

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Murat Ummak, “Geçtiğimiz yıla oranla asılsız ihbar oranımız düşmekte. Geçtiğimiz yıl asılsız ve anons esnasında kapanan çağrıların toplamı yüzde 68 iken bu sene yüzde 64'e düştü. Bu konuda tüm ilkokullara ziyaretlerde bulunuyoruz. Çocuklara yaptığımız 112 farkındalık tanıtımlarının daha etkili olduğunu düşünüyorum.

Çocuklarımız böylelikle bilinçleniyor. Vatandaşlarımızın farkındalığının artmasıyla, hattı gereksiz meşgul etme durumu azaldığı için acil durumda olan vatandaşlarımıza daha çabuk reaksiyon verme fırsatımız oluyor” dedi.

Asılsız ihbar yapanlar tespit ediliyor

Bazı vatandaşların ısrarla 112'yi aradıklarını söyleyen Ummak, “Bazen vatandaşlar eczane sormak için arıyor. Bazen yeni aldığı telefonunun sesini ve çalışıp çalışmadığını denemek için arıyorlar. Bizi arayıp banka numaralarını öğrenmek veya elektrik kesintisi olduğunu belirtip yetkililere ulaşamadığı için 112'ye hemen ulaşıp, elektrik kesintisinin nedenini sormak için arayanlar oluyor. Bizi defalarca arayan kişiler hakkında, çağrı karşılayıcı arkadaşlarımız tutanak tutuyor. Kalite birimimiz de bize durumu bildiriyor.

Kalite birimi kişinin tüm aramalarını çıkartıyor ve ardından bu çağrıları dinleyerek o numaranın 1 ay içerisinde kaç çağrı yaptığını ortaya çıkarıyor. Daha sonra da mevzuat dahilinde cezai yaptırım uygulanıyor. Son bir senede ise 36 kişiye cezai yaptırım uygulandı. 6 kişi ödemesini yaptı. Geri kalan 30 kişi de süre içerisinde ödeme yapmadığı için Vergi Dairesi'ne bildirildi” diye konuştu.

'Büyü yapıldığını söyleyen var'

Vatandaşların acil çağrı merkezini arama konusunda hassasiyetlerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Ummak şu sözleri ekledi;

“Biz acil durumlarda her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onlar ulaşamadıkları eczane, hastane, banka için bizleri arayarak acil durumlardaki vatandaşlarımızın bize ulaşmaları konusunda sorun oluşturuyorlar. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Acil durumda her zaman onların yanındayız.”

Merkezde çağrı karşılama memuru olarak görev yapan Yusuf Akbudak ise asılsız çağrılara karşı şunları kaydetti;

“Gelen asılsız ihbarlar arasında; ilçeden arayan bir vatandaş, yüz tanıma sistemli dronun peşinde olduğunu belirtiyor. Onun dışında kendine büyü yapıldığını ve büyünün etkisiyle farklı şeyler gördüğünü söyleyenler bile var.

İzmir'de 112'ye gelen çağrılar pes dedirtti! 'Bana büyü yapıldı'

'Çocuğuna güvenmiyor bizden maaşını çekmemizi istiyor'

Merkezde çağrı karşılama memuru Merve Kocademir de asılsız çağrılarla ilgili şunları söyledi:

“Yaşlılarımız arayıp, çocuklarına güvenmediğini söylüyor ve bizden maaşını çekmemizi istiyor. Okula gitmeyen çocukların okuluna götürülmesi konusunda da asılsız çağrılar aldık. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz.”

112'ye gelen asılsız çağrılar konusunda sorunlar yaşadığını belirten sağlık çağrı yönlendiricisi Şenay Erdoğan, “Asılsız ihbarların bir kısmını çözebiliyoruz ama çözemediğimiz durumlarda ekiplerimiz boşa zaman kaybediyor. Vakayı aramakta güçlük çekiyorlar. İhbarda bulunan vatandaşların vakanın yanında olması lazım. Yanında olmazsa hastalığı tam tarif edemez ve böylece zaman kaybı yaşanmış olur. En önemlisi vatandaşın adres bilgisine hakim olması lazım. Böylelikle ekibimizi daha hızlı gönderebiliyoruz. Görevlendirdiğimiz ekip de doğru şekilde amacına ulaşıyor” diye konuştu.
İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
Ankara'da vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti: 5 yıldır tek bir hizmetini görmedik
İsrail ‘Rum planı’ için harekete geçti! O bahaneyle işgal tamamlanacak: İşte skandal planın detayları!
JPMorgan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye geri adım atmayacak
İYİ Parti'de bir istifa daha! Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti
İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu'na bir yumruk daha! Oktay Vural yerden yere vurdu: Yok öyle yağma
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede
79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor