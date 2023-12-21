Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villasını bitirmek için gün sayıyor! İmamoğlu'nun desteğinin nedeni İngiltere'ye uzanan ilişki ağı mı?

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer Kireçburnu Mahallesi İsak Sokak'ta bulunan İzmirli Villaları adlı site içerisinde devam eden kaçak villa inşaatının son hali görüntülendi.Mahiroğlu, kış bahçesi için villanın arkasında 80 metrekarelik yeni bir zemin kazısı yaptırdı ve villanın zeminin alt kısmındaki 190 metrekarelik alandan havuza direkt erişim sağlayan bir kapı açtırdı.Havuz ile kaçak alanın birleştiği kısma da 1 metre genişlik boyunca ısı yalıtımı için strafor konuldu.Ayrıca beton dökümü dahi yapılmadan çelik konstrüksiyon üzerine kapatılan boardex kaplama üzerine, kapı ve pencerelerin de açılmaya başlandığı görüldü.Cafer Mahiroğlu, 2020 yılında koronavirüsten vefat eden Hayri Kundura sahibi Bahattin Yıldız'ın mirasçılarından 4.5 milyon dolara satın aldığı kaçak villada zemin altında yaptırdığı 190 metrekare genişliğindeki büyük alanın üzerini epoksi zemin kaplamayla kapattırdı.Ses ve su kaçaklarının önlenmesi başta olmak üzere estetik görüntüsü ve dayanıklılığıyla bilinen epoksi zemin kaplamanın kaçak alana çatı görevi görmesi amacıyla yaptırıldığı öğrenildi.Kaçak villayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekipleri ve İBB'ye ait ekipler ayrı ayrı mühürlemişti. Mahiroğlu, iki mührü de sökerek kaçak inşaatını kamufle edip inşaat çalışmasına devam etti. 1 Eylül'de Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne kaçak inşaatın durdurulmasıyla ilgili yazı da yazılmıştı. Ancak İBB'nin kaçağa göz yumduğu öğrenildi.Öte yandan çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine Cafer Mahiroğlu hakkında Boğaziçi öngörünümündeki alanda kaçak inşaat yaptığına ilişkin dava açıldığı ve geçtiğimiz cuma günü İstanbul Adliyesi'nde görevli bir bilirkişi heyetinin villa ve çevresinde inceleme yaptığı öğrenildi.Mahiroğlu'nun kaçak yapısı hakkında da yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre önceki günlerde İçişleri Bakanlığı'na yönelik bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı sonrası skandal ifadeleri sonrasında evinde gözaltına alınan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan patronuna villayı önerdi.Arslan'ın 5 yıl önce Sarıyer Kireçburnu İshak Sokak üzerinde bulunan İzmirli Villalarının karşısındaki apartmandan daire aldığı öne sürüldü, bölgeyi tanımasının ardından patronu Cafer Mahiroğlu'na villanın önceki sahibi olan Hayri Kundura'nın sahibi Bahattin Yıldız'ın vefat etmeden önce ticari olarak borçlandığı ve villanın da borçlara karşılık banka ipotekli olarak satışta olduğunu bahsetti.CHP'li belediyelerde kargaşa, kumpas, rüşvbet, adam kayırma ve siyasi operasyon bitmek bilmiyor. Yolsuzluk ve kaçak yapı konusunda da sınırları aşan CHP'li belediyeler kendilerini destekleyen fondaş medyaya arka çıkmaktan da geri durmuyorlar. Bu isimlerden birisi ise kuşkusuz İmamoğlu, İmamoğlu'nun medya desteğini arakasına aldığı ve algı operasyonlarına giriştiği bilinen bir gerçek. Bu gerçeğin en büyük destekçilerinden birisi ise Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu. Mahiroğlu ve İmamoğlu arasındaki kirli ilişkinin detaylarına dair Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bir yazı kaleme aldı. İşte o yazının ilgili bölümü;Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu. Mahiroğlu'nun İngiltere'den Türkiye'ye uzanan öyküsünde çok soru işareti var ama İmamoğlu ile hızlı ilişkisi daha çok soru işaretli...Ne yapsa kimse "dur" diyemiyor. Birkaç solcu dışında Halk TV'den atılan o "özgür ve tarafsız" gazeteciler bile suskun.Mahiroğlu, İBB'nin desteğiyle büyüdükçe büyüdü.Hızlı yükselişi, 7 milyon dolara satın alındığı iddia edilen Halk TV binasıyla dikkat çekti.Değirmenin suyunun nereden geldiği sorulsa da cevap alınmadı. Hatta şu sorunun cevabı da merak edildi: Acaba binanın alınışında İBBGalataport bağlantılı bir ilişki var mıydı?Bu sorulara cevap beklerken, Mahiroğlu'nun asıl pervasızlığına Boğaz'a nazır "kaçak" villasıyla tanık olundu.İnternete girip bakın, Sabah Gazetesi, Boğaz'daki 300 metrekarelik villayı nasıl 600 metrekareye çıkardığını bütün belgeleri ve görüntüleriyle ortaya koydu. Defalarca yazdı ama adam bana mısın demedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bırakın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararlarını, bizzat Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerinin "kaçak" diye hem de iki kez mühürlemesine rağmen kılını bile kıpırdatmadı.Vallahi helal olsun Mahiroğlu'na...İşi sağlam tutmuş ki, İmamoğlu dokunamıyor. Korkuyor mu bilmiyorum ama bunun sadece medya gücüyle ilişkili olduğunu da sanmıyorum. İşin arka planı çok daha karmaşık.Mesela Mahiroğlu'nun İngiltere serüveni bu açıdan çok dikkat çekici ve karanlık. İş dünyasındaki yükselişi ve düşüşü, Özdemir olan soyadını Mahiroğlu yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüşü hep soru işaretleriyle dolu.O soru işaretlerinin başında da bir süre önce CHP üyesi Tolgahan Erdoğan'ın da dile getirdiği FETÖ'cü yapılarla ilişkisi geliyor.SETA Raporu'nda yer alan bilgilere göre meğer Mahiroğlu'nun iki şirketi, Select ve Armadi, FETÖ'cü Tuskon'la ilişkili BizNet sitesine sürekli reklam veriyormuş.Acaba Mahiroğlu'na dokunulamamasının arkasında İngiltere'ye uzanan ilişkiler ağı mı var?Bu sorulara Mahiroğlu cevap verir mi bilemem ama en azından kaçak villası konusunda önünde kaçak villasını bizzat balyozla yıkan CHP'li Aykut Erdoğdu örneği var. Onu takip edip kendisini de İmamoğlu'nu da bu utançtan kurtarabilir.