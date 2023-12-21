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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında aday gerilimi! Zafer Şahin canlı yayında anlattı

CHP'de yerel seçim öncesi kazan kaynıyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel, aday belirleme konusunda büyük kriz yaşıyor. İzmir ve İstanbul Şişli adayının belirlenmesi iki ismi yeniden karşı karşıya getirdi.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında aday gerilimi! Zafer Şahin canlı yayında anlattı
Ekleme: 21.12.2023 - 09:02 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında aday gerilimi! Zafer Şahin canlı yayında anlattı
CHP'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu karşı karşıya!

Birlikte hareket ederek Kemal Kılıçdaroğlu dönemine son veren Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında liderlik yarışı var.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partinin adaylarının belirlenmesi konusunda Ekrem İmamoğlu'nun baskıları, Özgür Özel'i bezdirdi.

Gazeteci Zafer Şahin, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşananları canlı yayınında tek tek anlattı.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında İzmir adayı üzerinden bir kriz yaşanıyor.

Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na İzmir için söz vermişti ancak Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökçe'nin adaylığı için bastırıyor.

İki isim arasında bir başka çekişme ise Şişli'de yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'de Resul Emrah Şahan'ı aday yapmak istiyor.

Bu ismin yanına bir de belediye meclis üyesi olarak Ozan Özgür Doğru'yu yerleştirmek istiyor.

Zafer Şahin'in verdiği bilgiye göre; Ozan Özgür Doğru, Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpasında aktif rol oynayan isimlerden biri.

Zafer Şahin, şunları söyledi:

Mesela İzmir adayını açıklamadılar. Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na İzmir sözü vermiş. Ekrem İmamoğlu ise oraya kendi genel sekreterini gönderdi. İzmirliler duruma isyan ediyor.

Mesela İstanbul'dan da örnek vereyim. Şişli'de Resul Emrah Şahan.. İmamoğlu'nun en önemli adamlarından biri. Bunu aday yapmak istiyor. Bunun yanına bir de belediye meclis üyesi Ozan Özgür Doğru. Peki bu kim? Muharrem İnce'ye seçimden önce kurulan kaset kumpasında rol aldığı iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan muhtemelen yargılaması devam eden kişi. Çok enteresan..

İstanbul Şişli'ye aday atıyorsun, İzmir'e bunu yapıyorsun.. Sonra diyorsun ki CHP'nin genel başkanı Özgür Özel..

Muharrem İnce'ye kaset kumpası kuran isimlerin Şişli'den meclis üyesi yapılmak istenmesi normal şeyler mi?
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