CHP’li belediyede rüşvet skandalı! Zeydan Karalar’ın kara kutusu Mürüvet Sızlı estetiğe 100 bin TL ödetmiş!

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düğmeye basıldı. 58 milyon TL'lik "İhaleye faset karıştırma ve rüşvet" operasyonunda şoke eden bilgilere ulaşıldı. Öyle ki rüşvet çetesinin başında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı vardı. 20 ay boyunca teknik takip yapan ekipler, şoke eden rüşvet çarkının detaylarına ulaştı. Buna göre Sızlı’nın güzelleşmek için yaptırdığı estetik operasyonları bile reklam şirketleri karşılaştı. Operasyonlar için 100 bin TL harcayan Sızlı’nın ev kirası, kredi kartı hatta yemeği bile reklam veren şirketlere ödettiği ortaya çıktı!

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü gelen ihbar üzerine düğmeye bastı. Alanında uzman ekipler savcılık tarafından alınan kararla birlikte söz konusu ihbarda adı geçenleri takibe aldı.Şüphelileri 20 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden polis çetenin 'reklam ihalelerini' kapalı zarf usulü ihaleye çıkartılmadan önce işbirliği içinde oldukları reklam firmalarına sızdırdığı anlaşıldı. Şirket sahipleri rakip reklamcıların ihaleye girememesi için 'İhale buluna ciro şartı düşük. X firmasının ihaleye girememesi için ihaledeki ciro bedelini 2 katına çıkartın' diye belediye içindeki şebekeyle söylediği ortaya çıktı.Rüşvet çetesinin başında, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı vardı. Çete lideri Sızlı'nın da bu bilgiler doğrultusunda hazırladığı ihale dosyasını belediyenin komisyonuna teslim ettiği ekipler tarafından tespit edildi. Bu yöntemle göstermelik ihaleleri son 2 yıldır 3 reklam şirketi dışında kimsenin de alamadığı öğrenildi.Banka hesaplarında 1 milyon TL reklam firmalarından para aktırıldığı tespit edilen suç örgütü lideri Mürüvet Sızlı'nın yüzüne yaptırdığı estetik operasyonları için 100 bin lira nakit para harcadığı tespit edildi. Reklam firmalarına ait kredi kartlarını kullanan Sızlı'nın ayrıca kullandığı telefonun yeni çıkan modelini aldırdığı, ev kirasını da şirket sahiplerine ödettiği belirlendi.Evine gelen misafirlere lüks restoranlardan online olarak yemek sipariş ettiği ödeme sırasında iş birliği içinde olduğu firma sahiplerini arayarak 'Gelen mesaja onay ver' diyerek ücreti ödettiği ortaya çıktı.KOM ekipleri topladığı deliller sonrası 17 Aralık'ta şafak vakti belediye ile birlikte şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı olan Mürüvet Sızlı, Gençlik Spor Müdürü Yüşa Davarcı, geri destek memuru Mehmet İlker Utuş, Eylül Ajans sahibi Cem Culhaoğlu, ajans sahipleri Süleyman Aydoğan, Semih Dizidar ile toplam 10 kişi adreslerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların sorguları tamamlandı. Şüpheliler, 'İhaleye faset karıştırma ve rüşvet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.