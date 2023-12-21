Azılı katil İsrail'den akıl almaz vahşet: Eşlerinin ve çocuklarının önünde infaz ettiler

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını aralıksız sürdürüyor. 75 gündür dünyanın gözü önünde bebekleri kundaktan mezara gönderen İsrail, kadın, yaşlı, doktor, gazeteci, yardım görevlisi demeden katletmeye devam ediyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 binden fazla kişi de yaralandı.Katil İsrail ordusu son 24 saatte de Gazze'de 300'den fazla yere saldırdıklarını duyurdu. İsrail güçleri dün de havadan ve karadan, Gazze Şeridi'nin başta Cibaliye, Han Yunus ve kuzeydeki birçok sivil alanı bombaladı.Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda, onlarca kişi öldü ve yaralandı. İsrail askerlerinin Cibaliye bölgesine ambulansların girişlerini engellediği belirtildi.İsrail güçlerinin güneydeki Han Yunus'ta 'Hamdan' ailesine ait bir ev ile farklı yerleri hedef aldığı bombardımanda da çoğunluğu çocuk ve kadın, 15'ten fazla kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze'nin Refah kentinde eş-Şabura Kampı ile Deyr el- Belah'a düzenlediği hava ve kara saldırılarında, en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail'in topçu birlikleri de Gazze'nin doğusundaki et-Tuffah, ed-Durc ve Şucaiyye mahallelerini bombaladı.Filistinli sağlık kaynakları, işgal güçlerinin Gazze Şeridi genelinde gerçekleştirdiği katliamlar sonucunda dün akşamın son saatlerinde, 100'e yakın ölü ve yüzlerce yaralının hastanelere ulaştığını bildirdi.Gazze Şeridi'ndeki sağlık kaynakları, 'İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Anan ailesinin evinde, çocukların ve kadınların gözü önünde 13'ten fazla kişiyi infaz ettiği' yönündeki haberleri doğruladı.Filistinli aktivist Muhammed Yahya ise Anan ailesinden bir kadının, 'İşgalciler 15'ten fazla Filistinliyi kadın ve çocukların önünde infaz etti.Aralarında kocam ile 3 erkek çocuğum vardı. Sonra ABD sivilleri hedef almıyoruz diyor' dediğini aktardı.Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail yönetiminin 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyduğunu duyurdu.İsrail'in 17 Filistinli esirin naaşını alıkoyduğu belirtilen açıklamada, bunlardan en eskisinin Enis Devle isimli Filistinlinin 1980'den bu yana alıkonulan cenazesi olduğu kaydedildi.Diğer cenazelerin 2018'den bu yana alıkonulduğuna işaret edilen açıklamada, aralarında Gazzelilerin de bulunduğu 7 Ekim'den sonra işkence sonucu hayatını kaybeden 6 Filistinli esirin cenazesinin de halen İsrail makamlarının elinde olduğu aktarıldı.