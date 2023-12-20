Yozgat’ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Yozgat-Ankara Karayolu Kuyumcu köyü yakınlarında O.Y. idaresindeki tır hatalı U dönüşü yaptığı sırada arkadan gelen G.C. idaresindeki otomobil duramayarak tıra yandan, A.T. idaresindeki otomobil ise otomobile arkadan çarptı.Kazada otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.Otomobilde sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.