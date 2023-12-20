Saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz!

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar başarılı şekilde devam ederken son haber Zeytin Dalı bölgesinden geldi.Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Operasyon ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı.MSB'den yapılan açıklamada, 'Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz.Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.' denildi.