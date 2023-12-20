Koyun taşıyan kamyondan uyuşturucu çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 karayolunda seyir halindeki küçükbaş hayvan yüklü şüpheli bir kamyonu takibe aldı. Etrafı polis araçlarıyla çevrilen kamyon, Sarıçam ilçesindeki boş bir arsada durduruldu. Şoför Bülent G. ile yanındaki Mesut A.'nın indirildiği kamyonda narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı.Hulk'un kamyon kasasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada; koyunların altına gizlenmiş valizlerin içinde 123 kilo 'Skunk' ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Bülent G., koyun taşıdığını zannettiğini, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. Mesut A. ise uyuşturucuyla bir ilgisinin olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent G. ile Mesut A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.