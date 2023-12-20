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Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenilen firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Ekleme: 20.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve firari olan M.K.'nın Başiskele'de olduğunu tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, M.K.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.K., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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