Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.11 oranında düşüşle 7717 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.11 oranında düşüşle 7717 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0 oranında gerçekleşerek 9180 puan seviyesinde açıldı. Sanayi endeksi yüzde 0.16 oranında azalışla 11937 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0 oranında gerçekleşerek 9180 puan seviyesinde açıldı. Sanayi endeksi yüzde 0.16 oranında azalışla 11937 puan seviyesinde hareket ediyor.