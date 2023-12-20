Bakan Uraloğlu'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: Ekonomiye katkı 1.5 milyar dolar

Bakan Uraloğlu yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'nin resmi açılışının 20 Aralık 2016'ta yapıldığını ve araç geçişinin 22 Aralık 2016'da başladığını hatırlatarak, “Dünyada kıtaları birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli niteliğindeki Avrasya Tüneli'nin 7 yıldır boğaz geçişinde sürücülere hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet verdiğini belirtti. Uraloğlu, '5 kilometre uzunluğundaki tünel, kıtalar arasında araçlar için en hızlı geçiş imkânını sağlıyor' ifadesini kullandı.İstanbul'da Avrupa ve Asya kıtaları arasında denizin altından araçla geçişi sağlayan Avrasya Tüneli'nden, Kozyatağı – Bakırköy koridoru dikkate alınarak hesaplamalar yapıldığını belirten Uraloğlu, “7 yılda 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon kez geçilen Avrasya Tüneli, kullanıcılarına 172 milyon saat zaman tasarrufu, 218 bin ton yakıt tasarrufu, 91 bin ton emisyon azalımı ve 492 milyon araç/km azalımı ile kaza maliyeti tasarrufu sağladı. Böylece tünelin hizmet vermeye başladığı günden bu yana ülke ekonomisine katkısı toplamda 1,5 milyar dolara ulaştı” dedi.Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin, sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergâhı ile İstanbul Boğaz geçişinde ‘hızlı', ‘ekonomik', ‘güvenli', ‘konforlu' ve ‘çevreye duyarlı' bir ulaşım alternatifi olarak hizmet verdiğini ve İstanbul trafiğini rahatlattığını belirtti.Uraloğlu, “İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli Projesi; Kazlıçeşme ile Göztepe arasında yaklaşım yollarıyla beraber toplam 14,6 km'lik bir güzergâhta inşa edildi. Proje sayesinde trafiğin yoğun olduğu bu güzergâhta ulaşım mesafelerinin yaklaşık 10 kilometre kısaltılmasıyla önceden 100 dakikaya varan seyahat süreleri 15 dakikaya kadar indirildi. Proje kapsamında, Avrupa ve Asya yakalarında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üstgeçitleri inşa edildi. Sadece hafif taşıtlar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanan tünelden motosiklet, otomobiller ve minibüsler geçebiliyor” açıklamasında bulundu.Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde İşletme ve Bakım Binası ile Asya Havalandırma ve Trafo Binalarında Güneş Enerjisi Santrali (GES) devreye alma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Optimum sayıda panel ve yüksek teknoloji ürünü inverterler ile tasarlanan GES'in yıllık üretimi ile Avrasya Tüneli veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı karşılanacak” değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde yolcu ve sürüş güvenliğine önem verdiklerini ifade ederek, “Tünel ve yaklaşım yollarındaki trafik akışı, kontrol odasında görev alan operatörler tarafından 7 gün 24 saat boyunca takip ediliyor. Muhtemel tüm acil durumlar için gerekli ‘koruma' planları hazırlanarak, Merkezi Denetim ve Veri Toplama sistemi (SCADA) Sistemine tanımlanmış durumda. Enerji, havalandırma, aydınlatma, trafik işaretleri, radyo anonsları ve geçiş kontrolü gibi tüm sistemler bir bütünlük içerisinde otomatik olarak çalışıyor. Kaza, araç arızası gibi olağandışı durumlar 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle anında tespit ediliyor” diye konuştu.Acil durumlarda, uzman acil durum ekipleri tarafından, tünel yapısına uygun olarak özel üretilen ve üzerinde yangın söndürme teçhizatı olan motosikletlerle 2 dakikanın altında bir sürede müdahale edildiğini de kaydeden Uraloğlu, “Tasarımsal anlamda inşaat döneminde alınan tüm önlemlere ek olarak, tünelde gerçekleşebilecek tüm olağandışı olaylar, kurumlara düşen sorumlulukları ele alacak şekilde, 26 adet ana senaryo başlığında belirlendi. Bugüne kadar ortaklaşa gerçekleştirilen 13 başarılı tatbikat ve periyodik toplantılar ile kurumlar arası koordinasyon devam ettiriliyor” dedi.Dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli'nin planlanandan 8 ay önce, 3 yıl 11 ayda tamamlandığını hatırlatan Uraloğlu, projenin, yapım sürecinde pek çok ilki başarıyla gerçekleştirerek dünyada tünelcilik alanında yeni bir çağ açtığını vurguladı. Uraloğlu, “Proje, alanının en saygın kuruluşları tarafından çeşitli kriterlerin titizlikle incelenmesi sonucu 5'i uluslararası inşaat ödülü olmak üzere; toplam 14 ödüle layık görüldü” şeklinde konuştu.