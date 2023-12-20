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109 kişi hayatını kaybetmişti: Ebrar Sitesi B Blok'ta kolon ve kirişler yetersizmiş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremde Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılması ve 109 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 7 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, "Bilirkişi heyet raporunda, beton karot ve donatı numuneleri ve olay yerinde çekilen fotoğraf ve video kayıtlarına göre, yine sahada yapılan gözlemlerden, betonarme taşıyıcı elemanlarda kolon ve kirişlerin donatı sayısı, düzen ve bağlantılarının uygun ve yeterli olmadığı, binada kullanılan düz ve nervürlü donatıların yönetmeliklere aykırı olacak şekilde bir arada kullanıldığı ve dolayısıyla beton ile demir donatı arasında yeterli aderansın oluşmadığı, binada etriye kancalarının doğru açı (135 derece) ile imal edilmediği anlaşılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Ekleme: 20.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
109 kişi hayatını kaybetmişti: Ebrar Sitesi B Blok'ta kolon ve kirişler yetersizmişKahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 64005 Sokak'ta yıkılan bina ile ilgili şüpheliler A.D, A.Ö, M.A.Ö, M.T, S.T, M.T. ve T.T. hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yıkılan blokta 109 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı hatırlatılan iddianamede, ölüm ve yaralanmalarla ilgili olay yeri tespit, keşif, inceleme ve delil temini için bilirkişilerin görevlendirildiği anımsatıldı.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmaların olduğu binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetince inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan iddianamede, 3 inşaat mühendisi ve 1 mimardan oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporların Karadeniz Teknik Üniversitesinden 7 kişilik heyete tevdi edildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Depremde Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor. Sitede, ağır hasar alan son iki binadan biri daha planlama çerçevesinde kontrollü şekilde yıkıldı.

Bilirkişi raporunda asli kusur atfedilen şüphelilerin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediği vurgulanan iddianamede, soruşturmaya konu binanın depremde yıkılmasında fenni mesul şüpheli M.A.Ö. ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Başkanı A.Ö. ve yönetim kurulu üyelerinin yapı sahibi sıfatıyla kusurlu olduğu kaydedildi.

İddianamede, Ebrar Sitesi B Blok'un mimari, statik, elektrik ve kalorifer, sıhhi tesisat, klima, asansör projeleri ile statik hesap raporunun bulunduğu ancak zemini için bilirkişiye teslim edilen dosyada zemin etüt raporu bulunmadığına işaret edilerek, söz konusu blok ve bulunduğu site alanında yapılan çalışmalara ait raporlar ve 11 Mart 2023 tarihinde kaydedilmiş görsellerin incelendiği aktarıldı.

109 kişi hayatını kaybetmişti: Ebrar Sitesi B Blok'ta kolon ve kirişler yetersizmiş

Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhiti Tevfik Tepebaşı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı.

Teknik şartnameye uygunsuzluklar belirlendi
İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

'Teknik heyetin yaptığı tespitte, taşıyıcı sistem kolon, kiriş, perde (duvar) etriyelerinin altılık ve tüm donatının nervürsüz olduğu, donatının yapı teknik şartnamesine uygun olmayan şekilde ve aralıkta olduğu belirlendi. Çoğu donatının bağlanmadığı veya yetersiz bağlandığı için beton atımı sırasında koparak dönmüş vaziyette priz aldığı, kancalar yetersiz ve gönye olmadığı tespiti ile atılan betonda agrega bulunmadığı, konulan yuvarlak çakıl taşları uygun olmayan vaziyette görülmüştür. Çerçeve sistemdeki taşıyıcı elamanların donatı dağıtımına bakıldığından süreksizliklerin olduğu, bindirme uygulamalarında bindirme paylarının teknik şartnameye uygun olmadığı, boyuna donatılarda karışık bir şekilde nervürlü nervürsüz şeklinde süreksizliklerin mevcut olduğu belirtilmiştir.

109 kişi hayatını kaybetmişti: Ebrar Sitesi B Blok'ta kolon ve kirişler yetersizmiş

Bilirkişi heyet raporunda, beton karot ve donatı numuneleri ve olay yerinde çekilen fotoğraf ve video kayıtlarına göre, yine sahada yapılan gözlemlerden, betonarme taşıyıcı elemanlarda kolon ve kirişlerin donatı sayısı, düzen ve bağlantılarının uygun ve yeterli olmadığı, binada kullanılan düz ve nervürlü donatıların yönetmeliklere aykırı olacak şekilde bir arada kullanıldığı ve dolayısıyla beton ile demir donatı arasında yeterli aderansın oluşmadığı, binada etriye kancalarının doğru açı (135 derece) ile imal edilmediği anlaşılmaktadır.'

Analizler sonucunda sürekli temellerin boyut açısından yeterli, zemin emniyet gerilmesi ve donatı alanı açısından yetersiz olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, 'Analizler sonucunda, kolon, perde (duvar) ve kirişlerde kesit ve donatı alanı açısından yetersizlikler tespit edilmiştir. Döşemelerin kesit ve donatı açısından yeterli olduğu analiz sonucu belirlenirken, binanın göreli kat ötelenme oranlarının yönetmelik sınır değerlerini sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca binada al burulma düzensizliği yönetmelik sınır değerlerini sağlamadığı belirlenmiştir.' ifadesi kullanıldı.

İddianamede ayrıca B.E, M.G, M.Ç, M.T. ve M.Ç. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği, kamu görevlilerinin soruşturma iznine tabi olmaları nedeniyle haklarında tefrik karar verildiği bildirildi.
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