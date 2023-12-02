Başkan Erdoğan çok net konuştu: Seçil Erzan, Dilan Polat ve fenomenler ile ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Fenomenler kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldılar. Bazıları tutuklu, yargılanıyorlar. Bu olayla ilgili sizin görüşünüz nedir? Ayrıca imkansız olan bir vaatle para toplayan Deniz Bank'ın müdürü Seçil Erzan var. Bir tarafta da bu imkansız vaade kanan ünlü futbolcular var. Arda ve Emre Belözoğlu var. Bir de bu işin neresinde olduğunu kestiremediğimiz ama tartışmanın da tam göbeğinde olan Fatih Terim var. Bu olayla ilgili yorumunuz nedir?' şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı...Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker. Konu yargıdadır ve yargı bununla ilgili gerekli araştırmasını yapmaktadır. Vatandaşlarımızın kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir.Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır. Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır.Bu konularla ilgili kararlar inanıyorum ki yargı tarafından en ideal şekilde verilecektir. Buradan sakınma diye bir şey söz konusu değil.Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor.Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor.Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız...