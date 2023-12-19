Zeytinburnu'nda kan donduran kaza: Ayağı ezildiği için yolun ortasına oturunca üç araç daha çarptı

Zeytinburnu'nda kan donduran bir kaza silsilesi meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobil tarafından ayağı ezildiği için yolun ortasına oturmak zorunda kalan Ahmet Duymaz'a üç araç daha çarptı. Çarpan araçlar olay yerinde durmadan uzaklaşırken Duymaz olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde meydana geldi.İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Duymaz'a(46) plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Otomobil durmadan uzaklaşırken, ayağı ezilen Ahmet Duymaz yolun ortasına oturdu.İddiaya göre, bu sırada yoldan geçen 3 araç daha Ahmet Duymaz'a çarptı. Duymaz çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, çarpan araçlar ise durmayarak olay yerinden kaçtı.Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçların çarptığı Ahmet Duymaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı.Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleme altına aldı. Kaza sonrası Ahmet Duymaz'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, kazadan sonra kaçan araçların plakalarını belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.