Terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine operasyon

Bitlis'te terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon yapıldı.Hizan ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kış üslenmesi hedef alındı.Bitlis Valiliği'nden operasyona ilişkin açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.” denildi.