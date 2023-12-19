Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, görüşmede yaptığı konuşmada tarım politikalarını aktararak, bu politikaları destekleyecek branşlarda personel alımı yapılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada önümüzdeki yıl Bakanlık bünyesine 7.158 personel alımı yapacaklarını duyurdu.Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı personel alımı kapsamında 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1.422 mühendis; bununla beraber veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere toplam 7.158 personel alımı yapacak.