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Beyaz Gazete
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Son anket sonuçları yayınlandı! İstanbul ve CHP cevapları dikkat çekti

Areda Survey'in gerçekleştirdiği son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete katılanlar İstanbul'da değişim sinyali verirken, CHP'deki değişimden ise umutsuz oldukları mesajını verdi.

Son anket sonuçları yayınlandı! İstanbul ve CHP cevapları dikkat çekti
Ekleme: 19.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Son anket sonuçları yayınlandı! İstanbul ve CHP cevapları dikkat çekti
Areda Survey araştırma şirketinin Türk siyasetinde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye genelinde 28 Kasım-1 Aralık 2023 tarihleri arasında 2.384 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma sonucunda 31 Mart'taki İstanbul seçimlerine ve CHP Genel Başkan değişimine ilişkin çıkan sonuçlar dikkat çekti.

YÜZDE 46,8 'AK PARTİ KAZANIR' DEDİ
2024 yerel seçimlerindeki adaylar henüz netleşmemiş olsa da Areda Survey parti bazında bir araştırma gerçekleştirerek katılımcılara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi partinin kazanacağını sordu. Araştırma sonucuna göre yüzde 46,8 ile AK Parti ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 39,4 ile CHP, üçüncü sırada yüzde 3,9 ile Yeşil Sol Parti (Dem Parti), dördüncü sırada yüzde 3,3 ile İYİ Parti, beşinci sırada yüzde 2,9 ile MHP yer alıyor.

Son anket sonuçları yayınlandı! İstanbul ve CHP cevapları dikkat çekti

Aynı araştırmada katılımcılara hangi partiye oy vermeyi düşündükleri de soruldu ve benzer bir tablo ile karşılaşıldı. Yüzde 39,1 ile AK Parti, yüzde 26 ile CHP, yüzde 8,5 ile İYİ Parti, yüzde 8,2 ile Yeşil Sol Parti (Dem Parti) ve yüzde 7,1 ile MHP sonucuna ulaşıldı.

Son anket sonuçları yayınlandı! İstanbul ve CHP cevapları dikkat çekti

'BEKLENEN DEĞİŞİM GERÇEKLEŞMEDİ'
Areda Survey Türk siyasetini yakından ilgilendiren CHP genel başkanlığı değişimini de halka sordu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen araştırmada Türk halkına Özgür Özel ile CHP'de beklenen değişimin gerçekleşme durumuna yönelik görüşleri soruldu. Katılımcıların büyük çoğunluğu yüzde 62,3 oranıyla Özgür Özel ile CHP'de beklenen değişimi sağlamadığı yönünde görüş bildirirken; yüzde 37,7'si CHP'de beklenen değişimin yaşandığını belirtti.
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