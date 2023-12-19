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Önce deprem ardından yanardağ patlaması! 4 bin kişi tahliye edildi

İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından bir yanardağ metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürtmeye başladı. Tehlike nedeni ile daha önce 4 bin kişi tahliye edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ekleme: 19.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Önce deprem ardından yanardağ patlaması! 4 bin kişi tahliye edildi
Dünya çekirdeği nibiru çekim etkisinden dolayı ısınmaya devam ediyor. Bu gece Çin'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu kez de İzlanda karasında çatlak oluştu.

Geçtiğimiz aylarda İzlanda'da volkanik kökenli büyük bir deprem fırtınası yaşanmıştı. Reykjanes Yanardağı'ndaki olası patlama nedeniyle Grindavik kasabası tahliye edilmişti. Korkulan oldu ve dün gece bir dizi depremle birlikte Reykjavik'in güneyindeki Hagafell kasabasında yanardağ patladı.

Önce deprem ardından yanardağ patlaması! 4 bin kişi tahliye edildi

4 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yanardağ patlamasının ardından yetkililer alarma geçerken bölgedeki yaklaşık 4 bin kişi güvenli bölgelere götürüldü .Lavların yükseldiği kırığın yaklaşık 3 buçuk kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

YETKİLİLER ALARMA GEÇTİ
İzlanda'dan gelen görüntüler dünyayı dehşete düşürürken ülke polisi, bölgeye ikinci bir emre kadar yaklaşılmaması konusunda vatandaşarı uyardı. Yanardağın püskürttüğü lav ve küller balıkçı kasabası Grindavik ve yakınındaki Mavi Lagün'ü kapattı.

Önce deprem ardından yanardağ patlaması! 4 bin kişi tahliye edildi

SİSMİK OLAYLARIN ARDINDAN PATLADI
Sosyal medyada yayımlanan fotoğraf ve videolar, İzlanda'da yaşanan depremin veya sismik olayların tespitinden sadece birkaç saat sonra yanardağın lav püskürttüğünü gösterdi. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada büyük ses getirdi. Yanardağın patladığı anların görüntüsü milyonlarca kez izlendi ve sayısı yorum aldı.

Önce deprem ardından yanardağ patlaması! 4 bin kişi tahliye edildi

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA
İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünyanın konuştuğu patlamanın tam olarak nerede meydana geldiğinin ve boyutunun henüz tespit edilmediğini açıkladı. Meteoroloj, tespit için bölgeye bir helikopter gönderildiğini açıkladı.
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