Meral Akşener'den sert çıkış: Bu bir savaş ilanıdır... Varım!

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi İyi Parti'de sular durulmuyor.İstifaların peş peşe geldiği partide ittifak sorunu, partiyi dağılma noktasına getirdi.İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili olan İbrahim Özkan, 'İttifaka katılalım' mesajları attı.Akşener'in talimatıyla Belediye Meclisi'ndeki görevinden istifa eden Özkan, bir gün sonra kendisini tekrar seçtirdi.Bu kez ihraç edilmesi için disipline yollanan Özkan, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı pazarlığı itiraf etti.Özkan, yaptığı arka kapı diplomasisiyle 'İstanbul'da kazanılacak yerde 3 ilçe belediyesi, 25 büyükşehir belediye meclis üyesi ve CHP'li ilçe belediyelerinde birer başkan yardımcılığı verilmesi konusunda temaslarda bulunduğunu' söyledi.İstanbul'un ilçe ilçe dağıtıldığı görüşmelerden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in haberinin olmadığı ortaya çıktı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde partide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.Partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, İstanbul'da yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı.İyi Parti'ye operasyon yapıldığını söyleyen Akşener, 'Bunu savaş ilanı kabul ediyorum, ben varım buyursunlar' mesajı verdi.İyi Parti Lideri, tepkisinde şunları söyledi:Partimize kurumsal bir operasyon yapıldığı ortaya çıktı. Ben bu diplomasiyi yapan arkadaşın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim. Genel başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi faaliyeti yapıyor parti adına. Bu ne demektir biliyor musunuz, bir partinin içişlerine karışmak demektir. Ben idmanlıyım, daha önce de yaşadım. Bu bir savaş ilanıdır. Ben varım, buyursunlar!Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yokİyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada bu pazarlığı eleştirerek Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin eş genel başkanı gibi davranmakla suçladı.Ekrem İmamoğlu'nun bu eleştiriye cevabı, 'Kulağımı kötü sözlere kapattım.' oldu.CHP'nin resmi Genel Başkanı Özgür Özel ise oturtulduğu koltuğunun hakkını verircesine süreci sessizce izliyor.