Görme sorunu yaşıyordu! Türkiye’de sağlığına kavuştu: ABD’den getirilen korneayla…

Gürcistan'da yaşayan 58 yaşındaki Kakhaber Mıkava gözünde yaşadığı görme kaybı nedeniyle birkaç kez ameliyat oldu ancak bir türlü sağlığına kavuşamadı. Görme seviyesi ışık hissinde olan Mıkava, araştırmaları sonucu soluğu Türkiye'de aldı. Burada yapılan tetkikler sonucu Mıkava'nin kornea nakli olmasına karar verildi. ABD'deki bir göz bankasından getirilen kornea dokusu nakledilen Gürcü hasta Mıkava, başarılı operasyon ardından tekrar sağlığına kavuştu.Hastanın gözünün iris detayının görülmeyecek şekilde izden (skardan) dolayı kapandığını belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Ahmet Kalkışım, 'Hastamız bize geldiğinde görme seviyesi sadece ışık hissiydi. Gürcistan'da birkaç kere ameliyat olmuş. Ameliyatlar sonrası korneasinin yüzeyinde skar (iz) oluşmuş. Buna bağlı olarak korneası tamamen beyaz bir şekilde hiçbir şekilde iris detayı görülmeyecek şekilde skardan dolayı kapanmıştı. Sadece ışık hissi seviyesinde görüyordu' dedi.Hastalarının Kasım ayında kendilerine başvurduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ahmet Kalkışım, tedavi sürecini şöyle anlattı:'Tedavi olarak kornea nakli olmasına karar verdik. Olabilecekleri ve neler yapabileceğimizi hastaya anlattık. Hasta da kabul ettikten sonra ABD'deki göz bankasından uygun kornea dokusunu temin ettik. Temin süresi ve hastanın anestezi hazırlıkları yaklaşık 1 ay sürdü. Kornea dokusu elimize ulaştıktan sonra hastamızı çağırdık. Sonrasında kornea dokusunu hastamızı naklettik. Öncesinde hiç göremiyordu. Şu anda gayet mutlu. Eskiden estetik açıdan da gözü kötü görünüyordu, şimdi o kötü görünüşü de düzeldi. Hem estetik açıdan hem de görebildiği için artık çok mutlu. Hasta mutlu olunca, biz de mutlu oluyoruz.'Hastalıklı kornea dokusunu kaldırınca altta katarakt olduğunu da gördüklerini vurgulayan Uzm. Dr. Kalkışım, 'Hastamızı uzaktan geldiği için biraz daha uzun gözetim altında tutmak istedik. Ama yakın illerden gelen hastaları 2 gün sonra taburcu etme şansımız olabiliyor. Hasta Gürcistan'a gittiğinde sıkıntı yaşar mı diye düşündük çünkü bazen orada alacağı tedavi ile ilgili ufak tefek sorunlar olabiliyor.Kolay bir şekilde gelme şansı olmadığı için yurt dışından gelen hastaları bazen 5 gün müşahede altında tutuyoruz. Çünkü kontrolleri bitmiyor. Nakil yapıldıktan sonra hemen biten bir süreç değil. Bize her ay kontrollerine gelmeye devam edecek. Sonuçta nakil ettiğimiz doku orada küçük dikişlerle duruyor. Dikiş alınma süreci de olacak. Bir miktar kataraktı var. Gözü hiç görünmediği için hastalıklı kornea dokusunu kaldırınca altta katarakt olduğunu da gördük. Fakat katakartı ikinci aşamaya bıraktık. Hasta için daha yararlı olacağını düşündük. Bu bir süreç. Nakil yapılır ama takip süreci de ve sonrası da önemlidir. Onu da hastamızla birlikte tamamlayacağız' şeklinde konuştu.Türkiye'nin sağlık tecrübesi anlamında ileri seviyede olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Kalkışım, 'Hastanemiz bölgeye hitap etmenin dışında teknolojik imkânlarıyla yurtdışından sağlık turizmine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Teçhizatlarımız gayet yeterli. Bu imkanlarımızı daha da geliştirerek yeni operasyonlar yapmayı ümit ediyoruz. Ülkemizde sağlık açısında gerçekten çok deneyimli hekimlerimiz var. Zaten bunun sonucu olarak yurtdışında sağlık turizmi açısından birçok hasta ülkemize gelerek tedavisini olup ülkelerine dönüyorlar' ifadelerini kullandı.Başarılı kornea nakli sonrası tekrar sağlığına kavuşan Kakhaber Mıkava ise, 'Görme sıkıntısı yaşıyordum ve estetik açıdan gözüm güzel görünmüyordu. Yeni gözümle birlikte yeni bir hayat da başladı benim için. Gürcistan'da tedavi alıyordum ancak Türkiye'deki doktorlar daha deneyimli olduğu için buraya geldim. 4 senedir tedavi alıyordum ama korneam son 1 senede yavaş yavaş bozulmaya başladı. Ahmet Bey'in iyi bir göz doktoru olduğunu düşünerek burada ameliyat olmaya karar verdim. Kendisine teşekkür ediyorum. Ameliyat öncesinde operasyon olan gözümün diğer gözümle aynı renkte olacağını bana söyledi. Ona güvendim ve burada ameliyat olmaya karar verdim. Sonuçta da söz verdiği gibi başarılı bir operasyon oldu. Çok mutluyum, herkese çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.