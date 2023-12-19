Asgari ücret üçüncü toplantıya kaldı

15 üyeden oluşan komisyon dün ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Üçüncü toplantıda rakamın belirlenmesi beklenirken, en geç 31 Aralık’a kadar mevzuat gereği 2024’te uygulanacak yeni rakamın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Öte yandan asgari ücret için konuşulan oran yüzde 45-50 arası.Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa net 16 bin 533 liraya çıkacak. Yüzde 50 zam yapılması halinde net ücret 17 bin 104 liraya yükselecek. İşverene maliyeti de 23 bin 641 liraya yaklaşacak. Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata vararak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil" ifadelerini kullandı.