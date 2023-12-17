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Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda: 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 senaryo

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Öte yandan asgari ücret zammında 5 farklı senaryo ön plana çıkıyor. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar ve son dakika haberinin detayları...

Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda: 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 senaryo
Ekleme: 17.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda: 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 senaryo
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirmişti. Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantının ardından komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Bu kapsamda "Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu akıllara geldi. Asgari ücrette 5 farklı senaryo ön plana çıkıyor. İşte detaylar...

İŞÇİ, İŞVEREN VE HÜKÜMET TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN 5 KİŞİLİK HEYETLER YER ALDI

İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık Pazartesi ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek.

İlk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yineledi.

Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YARIN TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ise 18 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak.

Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

5 SARKLI SENARYO MASADA

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
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