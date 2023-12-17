İyi Parti'de kriz sürüyor! İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis üyesi istifa etti

Krizlerin adresi İyi Parti...Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan tarihi yenilginin ardından tıpkı CHP gibi İyi Parti'de de kazan kaynıyor.İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun yerel seçimler hakkında aldığı "Hür ve Müstakil Seçim" kararı sonrası özellikle İstanbul'da yer yerinden oynadı.Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etmişti.Kararın ardından İBB İyi Parti Grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplanmış ve 7 Meclis üyesi yeniden İbrahim Özkan’nın Grup Başkanvekili olması için oy kullanmıştı.Böylece Akşener’in grup başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, yeniden Grup Başkanvekili olmuştu.İyi Parti, üyelerin teamüle aykırı davrandığını iddia ederek kararı alan 7 üyenin disipline sevk edildiğini açıklamıştı.Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İbrahim Özkan ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi istifa etti.Kararı duyuran İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:4 Aralık 2023 tarihinde toplanan İyi Parti Genel İdare Kurulu, 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. ‘Hür ve müstakil’ kararına gerekçe olarak da bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç olması gösterildi. Biz bu karara saygı duymakla beraber, İstanbul ve Ankara’da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Çünkü 2019 yılı yerel seçimlerinde, 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu."İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir" diyen Özkan, "Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün “belediyeleri yönetemezler” demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir" ifadelerini kullandı.İbrahim Özkan, açıklamasında şunları kaydetti:Biz daima ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yanında olduk. Ülkemizi tek adama mahkum etmek isteyen sistemin karşısında durduk. Demokrasinin sağlıklı işlemediği, sosyal medya paylaşımlarının bile topluca yapılmaya itildiği bir yerde durmak, kayıpları anayasa değişikliğine kadar gidebilecek bu sürece daha fazla katkı sunmak istemiyoruz.Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye’nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, ‘hür ve müstakil’ olarak İyi Parti’den istifa ediyoruz. Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisinde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.İyi Parti'den istifa eden İBB Meclis üyeleri şöyle:Bora Kılıç, İbrahim Özkan, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya, Yakup Fındık.İbrahim Özkan, partide yaşananlara ilişkin dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan Özkan, bugüne kadar bir "arka kapı" diplomasisi yürüttüğünü belirterek "Teşkilatlarımızın motivasyonu ve yükselmesi için elimden geleni yaptım. Ama ortaya çıkan sonuç artık bir çıkmaz sokak. Yapacağımız çok fazla bir şeyin kalmadığını düşünüyorum" dedi.Özkan, İmamoğlu ile yaptığı bu görüşmelerde, İyi Parti'ye üç kazanılacak belediye ve CHP'li 14 belediyede belediye başkan yardımcılığı ve 25 İBB Meclisi üyeliği önerdiğini anlattı.Özkan, İmamoğlu'nun da bu talepleri makul karşıladığını ve konuyu genel başkan ve yetkili organlarla görüşeceğini söylediğini de aktardı.İyi Parti'de ilk kopuş, Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesiyle başladı, Onu Erdal Sarızeybek'in istifası izledi.Genel seçim sürecinde Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla yeniden hareketlenen süreç, seçimin ardından devam etti. Milletvekilleri Ahat Andican ve Aytun Çıray istifalarını açıkladı.İyi Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da parti yönetiminin hatalar yaptığını savunarak istifa etti.Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak İyi Parti'den ihraç edildi. 6 kişi içinde Akşener'e muhalif olan Ortak Akıl Platformu'nu kuran isimler bulunuyordu.Eski milletvekilleri Aydın Adnan Sezgin, Durmuş Yılmaz ve Hasan Subaşı ile GİK üyesi Bahadır Erdem'in istifaları da bu süreçte öne çıktı.Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ankara Milletvekili Adnan Beker, istifa kararlarında öne çıkan isimler oldu.Disiplin süreci tamamlanan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır ise partiden ihraç edildi.Dün bir istifa haberi de İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Ece Güner'den geldiBütün görevlerinden istifa eden Güner ittifaksız yerel seçim kararının doğru olmadığını savundu, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok ise görevinden alındı.İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyleyerek istifa etti.Son olarak ise Ensarioğlu'nun istifasıyla İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 40'a düştü.