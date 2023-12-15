Faruk Koca hakkında flaş gelişme! Halil Umut Meler'e saldırmıştı!

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının bitişi ile saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler’in darp edilmesine ilişkin Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca ile Şahin Yunus Şahin., Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can hakkında dava açıldı. Koca’nın ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘yasak alanlara girme’ suçlarından 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis istemiyle hazırlana iddianame kabul edildi.

Süper Lig'de 1-1 biten MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının bitişi ile birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Aldığı darbeyle Meler yere düşerken, Koca ise Meler'i tekmelemeye devam etti. Meler'in darp edilmesine ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.Koca'nın 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından 13 yıl 1 ay 15 güne kadar, Şahin Yunus Şahin ile Kenan Çelikkaya hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçundan 11 yıl 1 ay 15'er güne kadar hapis cezası veya adli para cezası ile Osman Erkam Can hakkında, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs' 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından, 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.