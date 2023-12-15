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Elif Çakal uçurumdan düşerek ölmüştü: Sanıklar hakkında karar verildi…

İstanbul'da 15 yaşındaki Elif Çakal, taşocağı uçurumundan düşerek can verdi. Olayın kaza değil adeta cinayet olduğu belirlendi. Öyle ki yapılan incelemede Elif Çakal'ın arkadaşları tarafından darp edildikten sonra düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Çakal'ı darp eden ve görüntüye alan 4 arkadaşının yargılandığı davada karar verildi.

Ekleme: 15.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Elif Çakal uçurumdan düşerek ölmüştü: Sanıklar hakkında karar verildi…Türkiye'nin konuştuğu olay 26 Haziran 2021'de İstanbul Sultangazi'de yaşandı. 15 yaşındaki Elif Çakal arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı. Aynı günün akşamında eski bir taşocağına düşerek hayatını kaybetmişti.

Elif'in 4 arkadaşı uçurumdan aşağı atlayarak intihar ettiğini öne sürmüşlerdi. Başlatılan soruşturmada Elif'in o gün yanında olan arkadaşları T.Y.(17) ve S.T. (15) tarafından dövüldüğü, Gürkan K. (22) ve Ufuk B.'nin (21) ise o anları kameraya aldığı ortaya çıkmıştı. Küçük kızın darp ediği görüntüde ağladığı görünüyordu.

Soruşturma ardından hazırlanan iddianamede, Gürkan K. ve Ufuk B.'nin 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'Sağlık için tehlikeli madde temin etme', 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğa Karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 24 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisleri istenmişti. Yaşı 18'den küçük olan S.T. ve T.Y'nin ise yargılaması Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayıp ardından İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

'ELİF'İN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM'

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 18 yaşından küçük sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Elif Çakal'ın ailesi ise duruşmaya katılmadı.

Karar duruşmasında savunma yapan 18 yaşından küçük T.Y., 'Elif'in ölümünden dolayı çok üzgünüm, beraatımı talep ediyorum' dedi. Diğer sanılarda beraatlarını istedi.

Elif Çakal uçurumdan düşerek ölmüştü: Sanıklar hakkında karar verildi…

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük sanıklar T.Y. ve S.T.'ye 'İhmali suretle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanıklar 18 yaşından küçük olması dolayısıyla cezalarında indirim uygulayarak 10'ar yıl hapis cezası verdi. T.Y. ve S.T.'nin Elif Çakal'a yönelik 'Hürriyeti tahdit' suçundan cezalarında indirim uygulayarak 3'er yıl 4'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Heyet, sanıklar Ufuk Böke ve Gürkan Kalmaz'ın, 'Hürriyeti tahdit' suçundan cezalarında indirim uygulayarak 5'er yıl hapis cezası verdi.

Elif Çakal uçurumdan düşerek ölmüştü: Sanıklar hakkında karar verildi…
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların 'Sağlık için tehlikeli madde temini' suçundan ayrı ayrı beraatlarına hükmetti. Mahkeme, sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek sanıklar hakkında tutuklama kararı vermedi.
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