Çin’de Metro Kazası: 515 Kişi Yaralandı

Pekin Belediyesi Ulaşım Komisyonu tarafından bugün Çin sosyal medya platformu Weibo'da kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Yapılan ön incelemeye göre kazanın nedeni, trenin önündeki rayın karlı koşullar nedeniyle bozulması ve öndeki trenin fren yaparak durmak zorunda kalmasıdır. Arkadaki tren yokuş aşağı bir bölümde bulunuyordu ve karlı hava, trenin kaymasına ve etkili bir şekilde fren yapamamasına neden olarak öndeki trenle arkadan çarpışmasına neden oldu.”Yetkililer 515 yaralının hastaneye kaldırıldığını, 102 kişide kırık tespit edildiğini, bu sabah itibariyle 423 kişinin taburcu olduğunu ve 67 kişinin tedavisine hastanede devam edildiğini ifade etti.Pekin Belediyesi'nin kazanın meydana geldiği Changping Hattı üzerinde bir kaza araştırma ekibi kurduğu ve incelemelere devam edildiği kaydedildi.Pekin'de etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle karayolu, demiryolu ve hava taşımacılığında aksamalar meydana gelmiş meteoroloji yetkilileri, başkentte gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 18 derecelerde olduğunu açıklamıştı.