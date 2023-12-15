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Anne babadan korkunç iddia: Dördüz bebeklerimiz kuvözde yandı 3'ü öldü!

Kan donduran olay Kocaeli Gebze'de yaşandı. Özel bir hastanede dördüz bebek dünyaya getiren kadın, arka arkaya 3 bebeğinin ölüm haberiyle sarsıldı. Bebeklerinin kuvözde yanıp mikrop kaparak öldüğünü belirten gözü yaşlı aile, iddialarını şöyle sıraladı

Ekleme: 15.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Anne babadan korkunç iddia: Dördüz bebeklerimiz kuvözde yandı 3'ü öldü!
Her şey 23 Mayıs'ta başladı. Sancısı gelen Hamide Okutucu, Gebze'de özel bir hastanede erken doğum yaptı. Dördüz bebekleri kuvöze alındı. Doğumdan 2 gün sonra ise aile bebeklerden birinin vefat haberini aldı.

Birkaç gün sonra da ikinci ve üçüncü bebekleri de hayata gözlerini kapadı. İddiaya göre, doktor tarafından aileye bebeklerde mikrop olduğu ve bunun ırsi olduğu söylendi. Aile, 4'üncü bebeği Cemre'nin kurtulması için çaresizce beklemeye başladı.

Bebeğinin durumunun kötüye gittiğini ve vücudunda yanıklar olduğunu gören anne ile baba Okutucu, hastane ve doktor araştırması yaptı. 3 ay boyunca bebeği entübe kalan ve iyileşemeyen kadın, çocuğunu başka hastaneye sevk ettirdi.

Bir ay boyunca tedavi altına alınan bebek, iyileştirilerek ailesine teslim edildi. Aile, bebeklerinin ölümünden sorumlu tuttukları hastane ve doktordan şikayetçi olurken, kendi bebeklerinden sonra aynı hastanede başka bebeklerinde öldüğünü söyledi. Bebeklerinin vücudunda yanık izi olduğunu, kemiklerinin gözüktüğünü söyleyen aile, sorumluların cezalandırılması için hukuk mücadelesi başlattı.

'ŞİŞLİK VE YARA GÖRDÜM!'
23 Mayısta erken doğum yaptığını söyleyen anne Hamide Okutucu, '4'üz bebek doğurdum. Bir bebeğim 2 gün sonra vefat etti, sanırım kanaması olmuş. Ama diğer 3'ü gayet sağlıklıydı. Doktor, ikinci bebeğimiz Erdal'ın biraz rahatsızlığı olduğunu söyledi, sonra 'İyiye gidiyor' dedi. Her gün yanına gidiyordum, gayet iyiydi. Sonra bir gün bebeğimin vücudunda yaralar gördüm. 'Neden oldu' diye sorduğumda, idrarını yapamadığını söylediler. Ertesi gün yine gittiğimde bebeğin şişmiş olduğunu gördüm. Ne olduğunu anlayamadık, çok üzüldük, bir gün sonra da bebeğimiz vefat etti. Bebeğim yıkandığı esnada kafatasının patladığını söyledim. Otopsi yaptırıp yaptırmadığımızı sordular, biz o acıyla düşünemedik' diye konuştu

Anne babadan korkunç iddia: Dördüz bebeklerimiz kuvözde yandı 3'ü öldü!

'MİKROBUN ANNE SÜTÜNDEN GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ!'
Hastanede ilk başta Cemre ile Emre isimli bebeklerinin durumlarının iyi olduğunu söyleyen anne Okutucu, 'Hemşireler bebeklerimi kucağıma verdiler, gayet iyilerdi. Bir gün sonra gittiğimde Cemre'yi makineye soktuklarını öğrendim. 'Bunlarda da mikrop var, aileden ırsi olabilir' dediler. Hatta bu mikrobun anne sütünden geçtiğini söylediler. Bunun üzerine derin dondurucudaki anne sütünü çöpe dökmek zorunda kaldım. Meğerse benimle ilgisi yokmuş, mikrop hastane ortamından bebeklerime bulaşmış. Sonradan Emre'de fenalaşınca konuyu başka hastanelerdeki doktorlara danışmaya başladım. 2 profesörle danıştım bana, 'Bebekleri o hastaneden almamız lazım, yüzde 30 şansları var' dediler' şeklinde konuştu.

Doktorun yanına gidip bebekleri almak istediğini belirten anne Okutucu, 'Doktora, 'İki bebeğimi kaybettim siyah çanta içinde verdin, artık ben dayanamıyorum. Bebeklerimi ver, başka hastaneye gönderelim' dedim. Doktor, 'Vermem, kendiniz yer bulunca vereceğim' dedi. Hastane araştırdım.

Bebekler mikrop kaptığı için hiçbir hastane onları almak istemedi veya hastanelerde boş yer bulamadım. En sonunda Emre daha da kötü oldu ve kendisini kaybettik. Cemre'nin de durumu çok kötüydü. Kendi çabalarımızla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne gittik ama boş yoktu. Göztepe'ye gittik, oradaki doktor bebekte mikrop olduğu için almak istemedi' ifadelerini kullandı.

Anne babadan korkunç iddia: Dördüz bebeklerimiz kuvözde yandı 3'ü öldü!

Daha sonra Sağlık Bakanlığı devreye girdiğini söyleyen Hamide Okutucu, 'En son bebeğimi Bağcılar'da bulunan bir hastane kabul etti. Özel Hastaneden bebeğimizi aldık ve diğer hastaneye naklini sağladık. Doktor bebeğin durumunun çok kötü olduğunu, bütün damarlarının patladığını söyledi. Kuvözde kolunu yakmışlardı, kemikleri gözüküyordu. Gebze'de bebeğim hiç besleme almadan 3 ay entübe kaldı. 3 gün sonra Bağcılar hastanesinde bebeğimi uyandırdılar. Bir hafta sonra entübeyi tamamen kaldırdılar. Bize bir ayda çocuğumuzu teslim ettiler. Bağcılar'da bize, 'Eğer o bebekler burada olsaydı, yaşardı' dediler. Gebze'de bulunan hastane doktorunun bize çıkardığı zorluk ve tedaviyi yapamamasından dolayı 3 çocuğumu kaybettim' dedi.

'Başka ailelerin canı yanmasın' diyen Hamide, 'Cemre bebeğimi Gebze hastanesinden aldıktan sonra orada başka bebekte öldü. Doktor bana hep, 'Bak o bebek çok iyi, ırsi olarak senin çocuklar hasta' diye beni kandırdı. O sağlam dediği bebekte bir hafta sora vefat etti. Allah kimseyi evladı ile sınamasın, çok kötü bir şey. Mezarlarına gittiğimde hala dayanamıyorum. Evladı yıkayıp gömmek çok kötü bir şey. Doktor dalga geçer gibi bebeklerim ölünce diğerleri iyi diyordu ama birkaç gün sonra diğerleri de ölüyordu. Yüzyıl Hastanesi yakın bir de doktorum bana güvence verdi diye orada doğum yaptım. Bebeklerimle hiçbir şekilde ilgilenilmedi, bile bile öldürdüler. Bunun hesabının sorulmasını, doktorun cezasını çekmesini istiyorum. Cemre 1 kilo 230 gram doğdu, 3 ay boyunca kilosu düştü' diye konuştu.

Anne babadan korkunç iddia: Dördüz bebeklerimiz kuvözde yandı 3'ü öldü!

Eşi ile zor dönemden geçtiğini söyleyen Akın Okutucu, '3 bebeğimizi kaybettik. 3 ay boyunca Özel Hastaneye gidip geldik. Doğumdan 2 gün sonra bir bebeğimin vefat ettiğini öğrendim. Gidip bebeği almamı istediler, o durum benim içi çok zordu. 3 çocuğum vefat ettikten sonra diğer çocuğumun başka hastanede bir ayda iyileştirilip bana verilmesi akıl alır gibi değil. Doktorun cezasını çekmesini istiyorum. Doktor, 'Bebeklerde mikrop var, ondan oldu' dedi. 3 cenaze aldık, bir sağlamı alınca hissettiğim duyguyu tarif edemem. Özel Hastanedeki doktorunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum' şeklinde konuştu.
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