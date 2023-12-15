Ağrı’da ayakkabı içinde külçe altın yakalandı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde devriye görevi yaparken, 2 kişiyi durdurdu.Şahısların üzerinde yapılan aramada, ayakkabılarının içine gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan 6 kilogram külçe altın ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.