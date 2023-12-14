Emlak balonu patladı! Kira fiyatlarında yüzde 15'lik düşüş yaşanıyor

Türkiye'de birçok alanda fahiş fiyat uygulamasının artırdığı enflasyonla topyekûn mücadele yapılıyor.Yüksek kira fiyatları özellikle büyükşehirlerde kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getirirken, kira fiyatlarındaki tartışma devam ediyor.Yapılan kapsamlı çalışmalarla birlikte sıfır konut ve otomobilden sonra fiyat düşüşleri kira fiyatlarında ortaya çıkmaya başladı.İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa kiralarda son aylarda yüzde 10-15'lik bir düşüş yaşandığını ifade etti.Düşüşün devam edeceğini belirten Aşa, 'Son iki üç aya baktığımız zaman yüzde 10-15'lik bir düşüş var. Daha önce 20 bin, 22 bin, 23 bin istenilen evler şu anda 17 bin, 18 binden tutulabiliyor.' şeklinde konuştu.İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa yaptığı açıklamada şunları söyledi:Düştü, niye düştü? Bir defa talep azaldı. Talebin azalmasının da birkaç sebebi var bizim açımızdan. İlki, iki yıl önce bu yükselme başladığı zaman bir kentsel dönüşüm faktörü vardı. Bir anda 15-20 bin ev yıkılmıştı. 200, 300 bin hane halkı ev aramaya çıkmıştı. Bu insanlar evine dönmeye başladı. Kısmen o bölümün kentsel dönüşümü tamamlandı ve evine dönmeye başladı. O zaman boş ev de bir kapasite haline geldi. Onun dışında İstanbul şu anda tercih edilen bir il değil. Yani öğrenci bile çok az geldi. Bizim için önemli olduğuna inandığımız bir faktör de uzlaşma. Şu anda piyasada yüzde 50 gibi bir uzlaşma zemini var. Bu da ne oluyor talebi azaltıyor. Talebi azaltan her faktör fiyatın düşmesine sebep oluyor. Şu anda piyasada biz bunu yaşıyoruz.Kısa vadeli kiralamalara yönelik yapılan düzenlemelerin fiyat düşüşünü etkilediğini aktaran Aşa şöyle konuştu:Günlük kiralık evlerde de bir azalma oldu. Oldukça azalma oldu çünkü vatandaş artık canı sıkılan veya daha fazla kâr elde etmek isteyen ve uzun vadeli kiracıyla uğraşmak istemeyen ev sahiplerimiz evini günlük, haftalık vermeye başlamıştı. Bu da emlak pyasasına sekte vurduğu yönde arzı kısıtladığı yönde görüşümüz talebimiz. Biz Maliye Bakanlığı'na, Turizm Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na bu konuda görüş bildirdik. Kısa vadeli kiralama konaklama statüsünde oluyor. O zaman bunun kanununa uyacağız. Şimdi yaklaşık 50 bin evden bahsedildi. Yani biz tam net bilmiyoruz ama işte 50 bin evin şu anda günlük kiralıktan normal piyasaya döndüğü yönünde haber geldi. Dedik ya talebi kısıtlıyor bunlar. Sen piyasada günlük verdiğin evi aslında normal piyasada uzun vadeli vermen lazım. Sen bunu çekiyorsun piyasadan ne yapıyorsun kısıtlamaya sebep oluyorsun.Fiyatların daha da düşmesini beklediğini belirten Aşa şöyle devam etti:Şimdi tabi Mayıs Haziran ayında, yani 5-6 aylık dönemde, seçime kadar ve seçimden hemen akabindeki dönemde çok fazla bir değişiklik olmayacak. Talep azalmaya devam ediyor.Talebin azaldığı yerde fiyat düşer. Bu gayet düz bir mantık. Hatta iktisadın şeyi budur arz talep ilişkisi. Bu düşüşü biz bekliyoruz, yani fiyatlarda daha yüzde 10-15 daha düşüş. Benim zaten geçen seneki tahminim, bu konudaki öngörüm yüzde 25 yüzde 30'du.Piyasayı değerlendiren Emlakçı Fatih Gök şunları kaydetti:Pazarın dengesini bozan, ilan veren, sosyal medyadaki yetkili olmayan kişiler tarafından fiyatlar zaten balon şeklinde devam ediyordu. Oradan baz aldığımızı düşünürsek yüzde 50 düştü. Yani 10 liralık yer 15 olmuştu. Şimdi 10 bin liraya geri geldi. Olması gereken fiyata geri geldi. Böyle dengesiz bir piyasa vardı.