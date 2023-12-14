Cinsel istismarda aile şikayetçi olmadı: Evlenme vaadiyle dava düştü

Düzce'de, Y.B.'ye (18), nişanlanıp kızın ailesinin evinde birlikte yaşadığı E.K.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamalarıyla dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Y.B., şu anda 8 aylık hamile olan E.K. ile evleneceğini söylerken, E.K. ve ailesi de sanıktan şikayetçi olmadı. Mahkeme, davanın düşmesine karar verdi.Akçakoca ilçesinde yaşayan E.K. isimli kız ile Y.B. isimli erkek sosyal medyadan geçen yıl tanışıp sevgili oldu. E.K. ile Y.B. daha sonra aile arasında yapılan nişan ve yemekli eğlencenin ardından kızın evinde birlikte yaşamaya başladı. Y.B. evlendiğinde kızın babasına 30 bin TL başlık parası vermesi konusunda da anlaştı. E.K. hamile kaldı. E.K., daha sonra babasının kendisini zorla dilendirdiğini iddia edip evden kaçtı. E.K., nişanlısı Y.B. ile birlikte Bolu'ya gelip metruk bir evde kalmaya başladı. Paraları biten Y.B. ile E.K. polis merkezine gitti. Y.B. ile E.K.'nin nişanlandığını ve E.K.'nin hamile olduğunu öğrenen polis, çalışma başlattı. Gözaltına alınan Y.B., 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 aydır tutuksuz yargılanan Y.B. hakkında hazırlanan iddianamede, ikilinin verdiği ifadelerde, kendi istekleriyle birlikte oldukları vurgulandı.E.K. iddianame yer alan ifadesinde, 'Babaannem ile birlikte kalıyorum. İki yıl önce okulu bıraktım ve dileniyorum. Y.B. ile 10 Temmuz 2022'de sosyal medya üzerinden tanıştık sevgili olduk. Aramızda imam nikahı yok resmi nikahımız da yok. Düğün gibi bir şey yaptık. Yemekli eğlence yaptık. Evlenmek için Y.B. babama 30 bin TL başlık parası verecek. Nişanlandıktan sonra Y.B. bizimle birlikte yaşamaya başladı. Biz Akçakoca'da yaşıyoruz. Y.B. ile nişanlandıktan sonra farklı odalarda kalmaya başladık. Düğünden 1 ay sonra ikizim kalmak için babaanneme gitmişti. O gün Y.B. ile birlikte aynı odada kaldık. İkimizin rızasıyla cinsel birliktelik yaşadık. Nisanın ortaları olabilir. Cinsel ilişki benim isteğimle oldu. Babam ben dilenmek istemediğim, içki parası getirmediğim için beni dövdü. Bunun üzerine Y.B. ile kaçıp Bolu'ya geldik. Bolu'da boş bir ev bulduk. Evin kapısı açık camları kırık metruk bir evdi. Burada da kendi isteğimle cinsel ilişki yaşadık. Ailemle kalmak istemiyorum, yurda gitmek istiyorum. Dilenmediğim için babam beni sürekli dövmektedir. Hatta dilenmeye gitmiyorum diye benim saçlarımı kesti' dedi.Y.B. ise iddianamede yer alan savunmasında E.K. ile kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek, 'Bu yıl mart ayı içerisinde ailemle birlikte E.K.'yi ailesinden istedik. Ailesi de evlenmemizi uygun gördü. İsteme olayından sonra E.K.'nin Akçakoca'daki evinde yaşamaya başladım. E.K. ile cinsel birliktelik yaşadık ve annesinin haberi vardı. E.K.'nin babası kızını dilendiriyordu, bu yüzden onunla kavga ettim. Birkaç gün sonra Bolu'ya giderek metruk evde kalmaya başladık. Ben kızın 16 yaşında olduğunu biliyordum' ifadelerini kullandı.Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Y.B. ve 8 aylık hamile E.K. ile ailesi ve avukatları hazır bulundu. Y.B. mahkemede E.K. ile evleneceğini söyleyerek beraatini istedi. Kızın ailesi de Y.B.'den şikayetçi olmadı. Mahkeme, Y.B.'nin evlilik beyanı ve hakkında şikayet olmaması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.Y.B.'nin avukatı Emre İlhan, E.K'nin erkek arkadaşı Y.B. ile sosyal medya üzerinden tanıştığında kendisinin 16 yaşında olduğunu söylediğini belirterek, “Suçun nitelikli cinsel istismar olabilmesi için mağdurun yaşının 15'den küçük olması ve bunun algılanabilmesi gerekir. Mağdur yaşını 16 olarak söylediğinden, Y.B. mağdurun yaşını 16 olarak biliyor. Eylemin gerçekleştiği sırada mağdur 14 yaşında ancak hem beyanıyla hem de mağdurun fiziksel görünüm itibariyle yaşından daha büyük göstermesi sebebiyle müvekkil esaslı hataya düşmüştür. Bu kapsamda mağdur 15-18 yaş grubunda değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucu suçun vasfı ‘nitelikli cinsel istismar' değil, ‘reşit olmayanla cinsel münasebet' olarak değerlendirildi. Reşit olmayanla cinsel münasebet suçu ise şikayete bağlı bir suç olduğundan ve mağdur tarafından rıza dahilinde olduğu belirtilerek şikayetçi olunmadığından bu suç hakkında yerel mahkeme düşme kararı verdi” dedi.Avukat Emre İlhan, ‘Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçunda ise şikayet hakkının anne ve babada olduğunu belirterek, “Müşteki anne ve baba kızlarının hamile olduğunu, Y.B.'nin, kızlarının da rızası dahilinde evlenme niyetiyle böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini öğrendiklerinden ve ayrıca Y.B'nin ailesi tarafından da gerekli adımların atıldığını belirterek şikayetçi olmadıklarını beyan ettiler. 'Torunumun babasından şikayetçi değiliz' dediler. Bu suç bakımından da şikayet olmadığı için düşme karar verildi. 17 yaşında ailelerinin rızalarıyla evlenebilecekler. 16 yaşını doldurduklarında ise Aile Mahkemesi'nden alınabilecek alınan özel izinle evlenebilirler” diye konuştu.