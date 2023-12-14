51 kez yakalandı pes etmedi! İzmir'de dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı

Geçtiğimiz aylarda bir cuma namazı çıkışında dilenerek yüklü miktarda topladığı para ile yakalanan dilenci, 51'inci kez zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde bin 700 lira para bulunan dilenci, parayı 3 saatte topladığını söyledi.

Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik uygulamalar sürüyor.İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak kolay yoldan para kazanan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.Daha önce hakkında 51 kez işlem yapıldığı öğrenilen M.M., dilenirken zabıta ekipleri tarafından yine yakalandı.Üzerinde bin 700 lira para bulunan dilenci, sabah 09.00'da dilenmeye başladığını, paraları da 3 saatte topladığını söyledi.Zabıta ekipleri tarafından yakalanan M.M., sabah 09.00'da işe koyulduğunu, insanlardan dilenerek para topladığını, bir daha yapmayacağını söyleyerek söz verdi.Üzerindeki bin 700 liraya zabıta ekipleri tarafından el konulan M.M.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 617 TL idari işlem uygulandı.