Van'da PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDIAçıklamada, 'Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır' denildi.