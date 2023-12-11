Van'da PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI
Açıklamada, 'Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır' denildi.