Galatasaray'dan Süper Kupa açıklaması: Kupayı alır döneriz

Galatasaray-Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilmişti.Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray bu karara itiraz etse de karar değişmemişti. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag karşılaşması öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Metin Öztürk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa hakkında da konuştu.Süper Kupa ile ilgili fikrimizi belirtmiştik. Hassasiyetimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanmasıydı ancak Suudi Arabistan da olur. Biz de televizyondan seyrederiz, kupayı alır döneriz. TFF'ye orada oynanması için onay vermedik ama zaten bu bizim onayımızı gerektiren bir durum değil. Burada karar verici olan TFF. Onları bu konu da dahil, çok fazla yıpratmamak lazım. Kararları her zaman bizim istediğimiz kararlar olmayabilir.Kopenhag'ın bizim için özel bir önemi var. 23 sene önce bir mayıs ayında UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdik. Orada başrolde olan kahramanlarımızdan biri de Okan Buruk'tu. Okan Buruk, bugün öğrencileriyle beraber teknik direktör olarak orada. Bizim görev süremiz mayıs ayında bitiyor ama Okan Buruk inşallah bir 10 sene daha takımın başında kalıp hem Avrupa'da hem Türkiye'de Galatasaray'ı arzu ettiğimiz yerlere götürmeye devam edecek. 3 puan dışında bir alternatif düşünmüyoruz. Zaten kadroları kıyasladığımızda da 3 puana yakın olan taraf GalatasarayMetin Öztürk, ayrıca, 'Avrupa'da bugüne kadar oynadığımız maçlarda hakemler yanından çok dertli olduk. Bugün 5 puanla gidiyoruz ama belki 8 belki 9 puanla gidecektik. Hakkımız yendi.' diye konuştu.