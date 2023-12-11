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FETÖ ile DHKP-C'nin 'ortak kaos planı' davasında karar

Son dakika haberi! FETÖ/PDY üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı dava dosyası karara bağlandı.

Ekleme: 11.12.2023 - 17:34 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
FETÖ ile DHKP-C'nin 'ortak kaos planı' davasında karar
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Ferdi Taşkaya ve Mustafa Evcil'in 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıl hapisle cezalandırılmasına ve diğer suçlardan ise beraatine hükmetti.

Sanıklardan Ali Fuat Yılmazer'in 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında ceza aldığı gerekçesiyle davanın reddine karar veren heyet, sanık Süleyman Taşbaş'a ise aynı suçtan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek bu cezayı erteledi.

Heyet, sanıklar Rabia Fitnat Yılmazer, İsmail Aşı, Gürkan Türkoğlu ve Mesut Aykın'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Mehmet Yılmaz, Serdar Bayraktutan, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzu ve Ufuk Yıldırım'ın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Sanık Mustafa Eren'in 7 Ekim 2022'de vefat ettiğini belirten heyet, bu sanık hakkındaki davanın düşmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün DHKP/C'ye, hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere 'Kaos Timi' kurdurduğu belirtilmişti.

Sanıklardan Mesut Aykın'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki ikametinin kroki ve haritalarını FETÖ mensupları olan şüpheliler Mehmet Yılmaz, Ali İhsan Kaya ve Halil Karakuzu'dan Ali Fuat Yılmazer'in bilgisi dahilinde teslim alıp sonrasında bu örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda terör örgütü DHKP/C'ye ilettiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanıklardan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzu, Mehmet Yılmaz ve Serdar Bayraktutan'ın, 'kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği', 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'suçu gizlemek amacıyla tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek' suçlarından 33 yıldan 61'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sanıklar Ferdi Taşkaya, İsmail Aşı, Mustafa Eren, Mustafa Evcil ve Ufuk Yıldırım'ın ise 'kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği' ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçlarından, 13 yıl 6 aydan 31'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İddianamede, sanık Süleyman Taşbaş'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, Gürkan Türkoğlu ve Mesut Aykın'ın da 'üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçundan, 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Birleşen dosyanın sanığı Rabia Fitnat Yılmazer hakkında da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştü.
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