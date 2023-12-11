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4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımlarına dünyanın dört bir yanından tepkiler yükseliyor. Çoğu Batılı ülke de artık yaşanan insanlık dışı duruma kayıtsız kalmıyor. İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta başbakanları, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup göndererek, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesinde İsrail'in bombardımanı altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin net tavır alınmasını istedi.

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
Ekleme: 11.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
İspanya Başbakanlık kaynaklarından basına yapılan açıklamaya göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Malta Başbakanı Robert Abela, AB Konseyi Başkanı Michel'e ortak mektup gönderdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Mektupta, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesinde Gazze'deki duruma ve iki devletli çözüme ilişkin net tutum oluşturmaya yönelik tartışmanın gündeme alınması talep edildi.

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın

GUTERRES'İN BAŞLATTIĞI GİRİŞİMDEN ETKİLENDİLER

AB dönem başkanlığı görevini aralık sonunda tamamlayacak İspanya ile 1 Ocak'ta bu görevi teslim alacak Belçika'nın öncülüğünde 4 başbakanın imzasının bulunduğu mektubun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki insani felakete acil çözüm bulunmasına ilişkin başlattığı girişimden etkilenerek gönderildiği belirtildi.

'AB'NİN ORTAK KARAR ALMASI GEREKİYOR'

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını kınayan ve İsrail'in kendisini uluslararası hukuka uygun olarak savunabileceğini yineleyen 4 başbakan, diğer yandan kalıcı ateşkes, Gazze'de sivillerin korunması ve yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasının garanti edilmesi için AB'nin ortak karar alması gerektiğini savundu.

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın

Diğer yandan Başbakan Sanchez'in İspanya'nın AB dönem başkanlığının yıl sonunda sona ermesi dolayısıyla 13 Aralık'ta Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapacağı kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın

17 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan 'insani arada' 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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