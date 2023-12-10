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Beyaz Gazete
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Ankara'da Filistin broşürü dağıtan kadına saldırı

Ankara'da Filistin'e destek amacıyla broşür dağıtan genç bir kadına, başka bir kadın tarafından fiziksel ve sözlü saldırı yapıldı. 'Kemalist' olduğunu söyleyen kadın, polisin çağrılacağını öğrendiğinde ise olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Ankara'da Filistin broşürü dağıtan kadına saldırı
Ekleme: 10.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da Filistin broşürü dağıtan kadına saldırı
Son zamanlarda kamuya açık alanlarda tesettürlü kadınlara çeşitli saldırılar gündeme geliyor.

İsrail ve Filistin çatışmalarının yaşandığı şu günlerde de benzer provokasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Ankara'da Filistin için düzenlenecek program hakkında broşür dağıtan genç bir kadına, başka bir kadın tarafından saldırı yapıldı.

"Ben Kemalistim"

Öğrenci olduğunu söyleyen genç kadın, "Benim kağıtlarımı yırtmaya çalıştın. Peçemi açtın ve yüzüme tokat attın." dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren kadın ise "Ben Kemalistim" diyerek kendisini savundu.

"Artık pısırık Müslümanlar yok karşınızda"

Şikayetçi olacağını söyleyen ve polisin aranmasını isteyen genç kadın, "Artık pısırık Müslümanlar yok karşınızda. Polis gelecek ve ben senden şikayetçi olacağım." dedi.

Etrafta bulunan vatandaşlar da kadının yaptığı saldırıyı gördüklerini söyleyerek şahit olduklarını belirtti.

Olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan kadın ise polisin çağırılacağını öğrenince özür diledi. O anlar genç kadının telefon kamerasına yansıdı.
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Ankara'da Filistin broşürü dağıtan kadına saldırı
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