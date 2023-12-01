Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 'Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!' paylaşımda bulunarak 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.' denildi.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.' denildi.