Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki acil durum hastaneleri için tarih verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumu sayısı yaklaşık 15 bindir. Bunların 977'si hastane, 8.157'si Aile Sağlığı Merkezidir. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yatak sayısı 171.932'ye yükselmiştir. Nitelikli yatak oranını yaklaşık 13 kat artırarak yüzde 6'dan yüzde 81'e çıkarmış durumdayız.Hatay- Antakya, Erzin, Altınözü, Payas, Gaziantep-Oğuzeli, Nurdağı, Kahramanmaraş-Merkez, Nurhak, Türkoğlu ve Adıyaman Çelikhan'da toplam 1.588 yatak kapasitesine sahip 10 acil durum hastanelerimizle Mart 2024 tarihi itibarıyla vatandaşlarımıza hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerimizde de şehir hastaneleri yapmak için proje çalışmalarına başladık.