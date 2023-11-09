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Dünyanın en pahalısı: Kilosu 600 bin TL!

Yozgat'ta banka emeklisi Arif Tüysüz, 5 dönümlük arazisine safran dikti. Paraya para demedi. Safranın kilo fiyatını duyan şoka girdi: Tam 600 bin TL!

Ekleme: 9.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 9.11.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en pahalısı: Kilosu 600 bin TL!
Yozgat'ta banka müdürlüğünden emekli olan 54 yaşındaki Arif Tüysüz, adını Karabük'ün Safranbolu ilçesinden alan safran bitkisini yetiştirmeye başladı.

5 dönüm alan üzerine 80 bin safran soğanı eken Arif Tüysüz, kısa sürede gelirimi katladı. Sonbahar çiçeği olarak da adlandırılan safran bitkisinin hasadına ekim ayı ile birlikte başlayan Tüysüz, dönümden 300 gram verim elde etmeyi hedeflediğini anlattı.

Dünyanın en pahalısı: Kilosu 600 bin TL!

80 BİN SAFRAN SOĞANI EKTİ
5 dönüm alana 80 bin safran soğanı ektiğini söyleyen çiftçi Arif Tüysüz, 'Banka müdürüydüm, emekli olduktan sonra tarımla uğraşmaya başladım. Siyah nohut, çörek otu, kuru bezelye, yerli mercimek gibi farklı ürünler ekmeye başladım. Alternatif bitkiler olarak bunları deniyorum.

Bu kez de Safranbolu'da yetişen safranı memleketimizde denemek için girişimde bulunduk. 5 dönüm alana 80 bin adet safran soğanı ektik. İki sene oldu, ilk senede istediğimiz verimi yağışların azlığından dolayı alamadık. Bu sene verim çok iyi. İnternette satışlarını yapıyoruz, kilogramı 600 bin liraya kadar çıkabiliyor' ifadesini kullandı.

300 GRAM VERİM BEKLENİYOR
Safran hasadının çok ince bir işçilikle elle yapıldığını belirten Tüysüz, 'Toplaması gerçekten çok meşakkatli, günlük toplamanız gerekiyor. Daha sonra kırmızı ve sarı olan tohumcukları ayırmanız gerekiyor ve kurutuyorsunuz. 5 dönüm alandan ortalama dekar başına 300 gram ürün bekliyoruz. Bir iki hafta daha toplama işimiz devam edecek, yağmurla birlikte verimin daha da artacağını düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Dünyanın en pahalısı: Kilosu 600 bin TL!

UZAKDOĞU'YA GÖNDERİYOR

Safran bitkisini ekimini Yozgat'ta ilk kez 5 dönüm alana kendilerinin gerçekleştirdiğini anlatan Tüysüz, 'Safran Uzakdoğu mutfağında kullanılıyor, Ortadoğu ülkelerinde Suriye ve Irak'ta, ayrıca Arap ülkeleri de yemeklerde kullanıyor.

Dünyanın en pahalısı: Kilosu 600 bin TL!

Ayrıca kimya sanayiinde kullanılıyor. Safranın bir gramı bir ton suyu renklendirebiliyor, böyle de bir özelliği de var. Yozgat'ta ilk kez 5 dönüm gibi büyük bir alana ekimini gerçekleştiren biz olduk.

En çok otla mücadelede sıkıntı yaşadık. İlaç olmadığı için çapa ile uğraştık. Suyumuz az, yağmuru bekliyoruz. Bu sene havalar sıcak geçti. Normalde eylül ve ekim aylarında hasadının yapılması gerekiyordu ancak biraz hasadı geçe kaldı' ifadelerini kullandı.


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