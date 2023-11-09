Bakan Yerlikaya duyurdu: 2019'dan beri en büyük yakalama

'Büyükşehir Huzur ve Güvenlik' toplantısına katılmak üzere Mersin'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100'üncü yılının tamamlandığı tarihi bir dönemde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı’nın temelini oluşturan vizyon belgesinin 16 başlığından birinin 'Huzur' olduğunu kaydetti.Bakan Yerlikaya, "Bizim de şiarımız, ilkemiz ülkemizin huzuru ve güvenliğidir. Bu amaçla; İçişleri Bakanlığı olarak jandarmamızla, polisimizle, sahil güvenliğimizle, devletine ve milletine hizmet etmeyi en şerefli vazife gören 600 bin personelimizle, doğudan batıya, güneyden kuzeye, şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımızın her yerinde milletimizin huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı, ülkemizin dört bir yanında aralıksız sürdürüyoruz. Terör ve iş birlikçileriyle, suçta kibirlenenlerle, çetelerle, zehir tacirleriyle, halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz, yılın 365 günü, gece gündüz devam edecek. 40 yıldır kardeşliğimize, birliğimize kasteden başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele bugün de amansız bir şekilde devam ediyor. Bu mücadele; 'son terörist etkisiz hale getirilinceye' ve bu terör belasını bu topraklardan kazıyıp atıncaya kadar devam edecek" dedi.Bakan Yerlikaya, Mersin’de 4 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında, 150 günde polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili verileri paylaştı. Yerlikaya, "Bölücü terör örgütü PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen 101 operasyonda 5 terörist sağ olarak etkisiz hale getirildi. 191 şüpheli gözaltına alınırken, 60 kişi tutuklandı, 59 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, eylem yapma hazırlığında olan PKK-KCK mensubu 1 terörist etkisiz hale getirildi. Öncelikli hedeflerimizin biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek. Mersin’de son 150 gün içinde; organize suç örgütlerine yönelik yapılan 9 operasyonda, 90 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 31’i tutuklandı, 21’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Teröristlerle arasında hiçbir fark görmediğimiz zehir tacirlerine de hayatı zehretmeye devam ediyoruz. Aynı dönemde ilimizde, zehir tacirlerine yönelik 2 bin 533 operasyon düzenlendi. 2 bin 990 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 230’u tutuklandı, 141’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Burada bir parantez açmak istiyorum: 26 Ekim tarihinde, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Mersin Limanı’nda 610 kilogram ağırlığında kokain yakalandı. Bu yakalama, emniyet birimlerimizce gerçekleştirilen operasyonlar içerisinde miktar bakımından 5 Şubat 2019 tarihinde Mersin Limanı'nda ele geçirilen 615 kilogram kokain olayı sonrasında en büyük 2'nci yakalamadır. Altını çizerek ifade ediyorum ki; ülkemize uyuşturucu zehrini sokmak isteyenlere hayatı zehir edeceğiz. Ticaretin göz bebeği, liman şehri Mersin’imizin helal ve meşru ticaretini kirletmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Mersin Limanı ihracatıyla, ticaretiyle ve ülkemize katma değeriyle hizmet etmeye devam edecek" diye konuştu.Göçün çağın en önemli küresel sorunlarından biri olduğunu ve Türkiye'nin de bu sorunla mücadele eden ülkelerin başında geldiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Sizlerle öncelikli olarak, Mersin’deki düzenli göçmen sayılarını paylaşmak istiyorum: İlimizde, geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ‘in sayısı 227 bin 480. İkamet izniyle kalanların sayısı 41 bin 982. Uluslararası koruma kapsamında kalanların sayısı ise 2 bin 105. Mersin’de toplam 271 bin 567 düzenli göçmen bulunuyor. Defaatle belirttiğimiz gibi bizim asıl mücadele alanımız, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle. Bu amaçla son 150 günde ilimizde; 15 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 17’si tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde, 645 düzensiz göçmen yakalanırken, bunların 248’i sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde düzensiz göçle mücadele ederken, yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa geçit vermiyor, milletimizin temiz siciline leke sürülmesine asla müsaade etmiyoruz. Siber suçlar ve bilişim hukuku gibi kavramlar artık tüm dünyanın gündeminde. Teknolojinin gelişimi, internet kullanımının artması sonucu emniyet güçlerimizin yeni muharebe alanını 'Siber Vatan' olarak belirledik. Nasıl, 'Kara Vatan’da, mahalle mahalle, sokak sokak organize suç çeteleriyle mücadele ediyorsak, Siber Vatan’da da suç odaklarıyla da mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederken, sözlerini şöyle tamamladı:"Son 150 günde Mersin’de, 228 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 286 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinde ülkemizin huzur ve güvenliğinin temini için asayişin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Suçun önlenmesi, suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi, hiçbir olayın failinin sokaklarımızda elini kolunu sallayarak yürümemesi, en temel hedeflerimizdendir. Hukuktan aldığımız güçle milletimizin hakkına, huzuruna ve güvenliğine kastedenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Çünkü biz çok güçlüyüz. Devlet olarak, millet olarak, suç odaklarından, suçta kibirlenenlerden, inlerinde saklanan hain teröristlerden, zehir tacirlerinden, kaçakçılardan, çetelerden çok ama çok güçlüyüz. Aile huzurumuzu bozan, sesleri çok çıkan bütün bu yapılara karşı, amansız mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. İşte tam da bu noktada bize güç veren, aziz milletimizin destek ve dualarıdır. Ülkemizin huzur ve güvenliği için verilen bu mücadele, Milletimizin her bir ferdiyle, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, 7’den 70’e bir ve beraber olarak vereceğimiz bir mücadeledir. Topyekun bir mücadeleden söz ediyorum. Bir yerde torbacı, zehir taciri mi gördünüz, esnafımıza musallat olan bir suç örgütü mü var, Birileri mahallemizin, sokağımızın huzurunu mu kaçırıyor, sizlere bir telefon kadar yakınız. Hemen 112’yi arayın. Arayın ve bildirin. Güvenlik güçlerimiz hemen gereğini yapacak, suçluları adalete teslim edecektir. Benim jandarmamın, polisimin giremeyeceği sokak, açamayacağı kapı yoktur."